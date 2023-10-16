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Упавшая со втрого этажа девочка находится в реанимации

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#падение с высоты
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Упавшая со втрого этажа девочка находится в реанимации

Врачи областной детской больницы надеются выходить ребенка.

Двухлетняя девочка, упавшая 13 октября со второго этажа частного дома в Ельце, находится в реанимации областной детской больницы. По словам врачей, у ребенка серьезная сочетанная травма: состояние девочки оценивается как тяжелое.

Тем не менее, врачи надеются, что смогу выходить ребенка, поскольку уже не раз имели дело с  такими случаями. 

2 1571
#падение с высоты
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