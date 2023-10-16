Происшествия
сегодня, 15:36
Упавшая со втрого этажа девочка находится в реанимации
2 1571
Врачи областной детской больницы надеются выходить ребенка.
Двухлетняя девочка, упавшая 13 октября со второго этажа частного дома в Ельце, находится в реанимации областной детской больницы. По словам врачей, у ребенка серьезная сочетанная травма: состояние девочки оценивается как тяжелое.
Тем не менее, врачи надеются, что смогу выходить ребенка, поскольку уже не раз имели дело с такими случаями.
Тем не менее, врачи надеются, что смогу выходить ребенка, поскольку уже не раз имели дело с такими случаями.
2 1571
Город 48
Город 48