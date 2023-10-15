Происшествия

сегодня, 13:19

В Ельце за два дня упали с высоты три человека

557
#падение с высоты
В Ельце за два дня упали с высоты три человека

Один взрослый погиб, другой в больнице, госпитализирован и двухлетний ребенок

Три человека за два дня в Ельце упали с высоты.

Как сообщает газеты «Красное знамя», 14 октября, в субботу, на улице Коммунаров, 40, упал с четвертого этажа 57-летний мужчина, который погиб на месте до приезда скорой помощи.

В пятницу, 13 октября, на улице Коммунаров, 103А, из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала двухлетняя девочка. С ушибами и сотрясением головного мозга она доставлена в детскую больницу. В тот же вечер на улице Королева, 7 с пятого этажа упал 39-летний мужчина. С травмами он доставлен в городскую больницу № 1 им. Н. А. Семашко.
557
#падение с высоты

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