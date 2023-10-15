Происшествия
сегодня, 20:40
На Матырском водохранилище у отдыхающих прокололась надувная лодка
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В Юшинском затоне водохранилища едва не произошла трагедия
- Сегодня, 15 октября, 15.30 в поисково-спасательную службу на водных объектах поступил сигнал о том, что в районе входа в Юшенский затон водохранилища терпят бедствие люди на проколотой надувной лодке. К моменту прибытия спасателей потерпевшие добрались до берега, но до своей машины добраться у них не было возможности. Спасатели оперативно прибыли к отдыхающим и доставили на нужный берег, сообщили в управлении противопожарной спасательной службы Липецкой области.
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