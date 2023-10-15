Происшествия

сегодня, 20:40

На Матырском водохранилище у отдыхающих прокололась надувная лодка

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#происшествие на воде
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На Матырском водохранилище у отдыхающих прокололась надувная лодка

В Юшинском затоне водохранилища едва не произошла трагедия

- Сегодня, 15 октября, 15.30 в поисково-спасательную службу на водных объектах поступил сигнал о том, что в районе входа в Юшенский затон водохранилища терпят бедствие люди на проколотой надувной лодке. К моменту прибытия спасателей потерпевшие добрались до берега, но до своей машины добраться у них не было возможности. Спасатели оперативно прибыли к отдыхающим и доставили на нужный берег, сообщили в управлении противопожарной спасательной службы Липецкой области.

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#происшествие на воде
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Комментарии (2)

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коля

30 минут назад
там главное чтоб один знал как ходить на лодке .все будет хорошо .
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Ну и

сегодня, 21:13
Молодцы!
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