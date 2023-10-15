Общество

сегодня, 13:15

Итоги недели: цены

2 246
#цены #дороже/дешевле
Итоги недели: цены

Картофель становится все дешевле. А супер дешевое масло раскупили. 

В конце недели мы традиционно проверяем, как изменились цены. Набор продуктов, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке,  взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.

Наша дешевая корзина за неделю увеличилась в цене на 40 рублей 83 копейки. 

Стоимость_набора_продуктов_full_15.10.23.jpg

Подорожала корзина в основном из-за сливочного масла. От супер дешевого товара, который нас постоянно удивлял (им же заинтересовались в областном управлении потребительского рынка на прошлой неделе) — по 122 рубля 50 копеек за полкило, в дискаунтере остался только ценник. Поэтому в корзину пришлось прибавить масло подороже. 

Наша корзина из дорогих продуктов также выросла в цене — на 108 рублей 58 копеек. 

Стоимость_набора_продуктов_max_15.10.23.jpg

Подорожали бананы, лук, рис, мука и сахар. Зато свинина, за которую на рынке раньше просили 850 рублей, вдруг подешевела:  

— Будете брать по 750 отдам! — убеждал нас продавец.

А еще на рынке подорожали яйца, но тут есть нюанс. те, что мы нашли крупнее, чем прежде. Следовательно, и продают их подороже. 

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Цены на картофель ползут вниз, стоимость же остальных продуктов из нашего набора не изменились.

— Цены не меняются. Меняется наша жизнь! В худшую сторону! За место заплати, за клеймо заплати, за чай заплати! —  Говорили на рынке продавцы.

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А мы заметили, что несколько кур на рынке явно из морозильника. 

— Да где ж их свежих напасешься?! — отвечали нам, торгующие курами женщины.

Сезонных фруктов на рынке почти не осталось. Зато появились, так сказать «зимние» — мандарины и хурма.

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Яблок много, но цены на них, прямо скажем, не бросовые.  

— Попробуйте яблочко. Заговоренное, на любовь! —  рекламировали свой товар продавцы.

А еще на рынке предлагали декоративную тыкву. Видимо, это для тех, кто намерен праздновать Хэллоуин.  

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Пока же на Центральном рынке самая популярная тема — подача отопления. Понятное дело, обсуждают ее те, у кого в квартирах до сих пор холодно. 
 
— Вы представляете, я позвонила в ЖЭК, спросила, когда отопление дадут, мне ответили: ожидайте! А сколько ждать? —  Возмущалась одна из торговок.

— А у меня включили, но только один стояк греет! — Жаловалась ее соседка.

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#цены #дороже/дешевле

Комментарии (2)

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Ну

30 минут назад
Цены растут и будут расти, а отопление оно и вафрике отопление, правда местами.
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Так как есть

34 минуты назад
Судя по бодрым отчетам, у нас все и постоянно каждую неделю дешевеет, когда же до нулевых цен дойдем братцы ???
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