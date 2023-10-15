Общество
сегодня, 13:15
Итоги недели: цены
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Картофель становится все дешевле. А супер дешевое масло раскупили.
В конце недели мы традиционно проверяем, как изменились цены. Набор продуктов, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.
Наша дешевая корзина за неделю увеличилась в цене на 40 рублей 83 копейки.
Подорожала корзина в основном из-за сливочного масла. От супер дешевого товара, который нас постоянно удивлял (им же заинтересовались в областном управлении потребительского рынка на прошлой неделе) — по 122 рубля 50 копеек за полкило, в дискаунтере остался только ценник. Поэтому в корзину пришлось прибавить масло подороже.
Наша корзина из дорогих продуктов также выросла в цене — на 108 рублей 58 копеек.
Подорожали бананы, лук, рис, мука и сахар. Зато свинина, за которую на рынке раньше просили 850 рублей, вдруг подешевела:
— Будете брать по 750 отдам! — убеждал нас продавец.
А еще на рынке подорожали яйца, но тут есть нюанс. те, что мы нашли крупнее, чем прежде. Следовательно, и продают их подороже.
Цены на картофель ползут вниз, стоимость же остальных продуктов из нашего набора не изменились.
— Цены не меняются. Меняется наша жизнь! В худшую сторону! За место заплати, за клеймо заплати, за чай заплати! — Говорили на рынке продавцы.
А мы заметили, что несколько кур на рынке явно из морозильника.
— Да где ж их свежих напасешься?! — отвечали нам, торгующие курами женщины.
Сезонных фруктов на рынке почти не осталось. Зато появились, так сказать «зимние» — мандарины и хурма.
Яблок много, но цены на них, прямо скажем, не бросовые.
— Попробуйте яблочко. Заговоренное, на любовь! — рекламировали свой товар продавцы.
А еще на рынке предлагали декоративную тыкву. Видимо, это для тех, кто намерен праздновать Хэллоуин.
Пока же на Центральном рынке самая популярная тема — подача отопления. Понятное дело, обсуждают ее те, у кого в квартирах до сих пор холодно.
— Вы представляете, я позвонила в ЖЭК, спросила, когда отопление дадут, мне ответили: ожидайте! А сколько ждать? — Возмущалась одна из торговок.
— А у меня включили, но только один стояк греет! — Жаловалась ее соседка.
Наша дешевая корзина за неделю увеличилась в цене на 40 рублей 83 копейки.
Подорожала корзина в основном из-за сливочного масла. От супер дешевого товара, который нас постоянно удивлял (им же заинтересовались в областном управлении потребительского рынка на прошлой неделе) — по 122 рубля 50 копеек за полкило, в дискаунтере остался только ценник. Поэтому в корзину пришлось прибавить масло подороже.
Наша корзина из дорогих продуктов также выросла в цене — на 108 рублей 58 копеек.
Подорожали бананы, лук, рис, мука и сахар. Зато свинина, за которую на рынке раньше просили 850 рублей, вдруг подешевела:
— Будете брать по 750 отдам! — убеждал нас продавец.
А еще на рынке подорожали яйца, но тут есть нюанс. те, что мы нашли крупнее, чем прежде. Следовательно, и продают их подороже.
Цены на картофель ползут вниз, стоимость же остальных продуктов из нашего набора не изменились.
— Цены не меняются. Меняется наша жизнь! В худшую сторону! За место заплати, за клеймо заплати, за чай заплати! — Говорили на рынке продавцы.
А мы заметили, что несколько кур на рынке явно из морозильника.
— Да где ж их свежих напасешься?! — отвечали нам, торгующие курами женщины.
Сезонных фруктов на рынке почти не осталось. Зато появились, так сказать «зимние» — мандарины и хурма.
Яблок много, но цены на них, прямо скажем, не бросовые.
— Попробуйте яблочко. Заговоренное, на любовь! — рекламировали свой товар продавцы.
А еще на рынке предлагали декоративную тыкву. Видимо, это для тех, кто намерен праздновать Хэллоуин.
Пока же на Центральном рынке самая популярная тема — подача отопления. Понятное дело, обсуждают ее те, у кого в квартирах до сих пор холодно.
— Вы представляете, я позвонила в ЖЭК, спросила, когда отопление дадут, мне ответили: ожидайте! А сколько ждать? — Возмущалась одна из торговок.
— А у меня включили, но только один стояк греет! — Жаловалась ее соседка.
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Ну
Так как есть