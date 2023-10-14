«Металлург» ожил, как птица Феникс: когда не получалось у нападающих команду повёл в атаку вратарь

Мы выиграли, конкуренты проиграли, шансы на "Золотую четвёрку" опять появились.

Липецкий «Металлург» снова в игре. 14-й тур сложился для липчан идеально: конкуренты разом проиграли, причём «Текстильщик», «Челябинск» и «Амкар» уступили своим соперникам дома с одинаковым счётом – 0:1.

Судьбу игры в Липецке, в которой липчанам противостоял «Форте» из Таганрога, тоже решил единственный забитый мяч. На наше счастье его за 10 минут до финального свистка забил форвард нашей команды Артур Арустамян.

Сергею Машнину удалось реанимировать команду после унизительных 1:6 неделю назад в Иваново. Для этого пришлось перетряхнуть состав. Капитан команды Роман Войдель вновь опустился в оборону, составив пару в центре защиты с Александром Крикуненко. Справа вышел Максим Елеев, а слева – 20-летний Илья Коротких и это стало одним из главных сюрпризов. Уроженец Ельца в целом оправдал доверие, а Машнин с его помощью закрыл одну из двух позиций «лимитчиков» (игроков до 21 года, которые должны обязательно выходить на поле, прим.).

Второму «молодому» Сергею Мосияну продолжили искать наиболее удобную позицию на поле: ранее он играл на позициях левого защитника, правого полузащитника, сегодня впервые появился в роли левого атакующего хавбека. Справа матч начал «герой Медиалиги» Никита Дорофеев, в середине поля – отбывший дисквалификацию Дмитрий Пахомов и Даниил Черняков. В нападении оттянутый назад Арустямян поддерживал выдвинутого на острие Максима Григорьева, а после его вынужденной замены из-за травмы на 28-й минуте (не везет экс-форварду сборной страны в этом сезоне!) – Дениса Сёмина.

В возможность победы «Металлурга» в первом тайме верилось с трудом. «Форте» создавал и губил моменты, но было ощущение, что когда-нибудь ниточка прервётся.

Как нельзя кстати пришлась ещё одна перестановка Машнина: в ворота вернулся Александр Кобзев. И стал, похоже, главным героем матча. На 21-й минуте Александр спас команду после выхода Кирилла Королькова с ним один на один.

Не обошлось и без чудесных спасений от штанг и перекладин. На 27-й минуте липчан выручила верхняя планка ворота, а на 43-й после дальнего удара капитана «Форте» Дмитрия Карташова, когда и Кобзев был бессилен, за липчан со звоном сыграла дальняя штанга.

Напомним, что и в прошлом домашней игре с «Чертаново» (0:0) «сталеваров» дважды хранили стойки ворот. Не иначе, как на трибуны повадился ходить старик Хоттабыч или директор стадиона Александр Домнышев на пару с Машниным провели перед играми секретный обряд магии вуду.

«Металлург» до перерыва ответил лишь однажды: Мосиян открылся под подачу с противоположного правого фланга и успел пробить с лёту, но всё видевший голкипер Вадим Лукьянов всё видел, выбежал вперёд и сократил угол обстрела, приняв удар на себя.

Во втором тайме моментов было гораздо меньше. Тренеры тасовали составы, с каждом минутой команды садились всё ближе к своим воротам, оберегая «синицу в руке». Казалось, что ничья обеспечена.

И тут вновь проявил себя Кобзев, но уже не как прыгун по углам ворот и заклинатель штанг, а – вратарь, умеющий атаковать. Во всяком случае, начинать атаки. Забрав мяч в руки на 80-й минуте, Александр мощно и самое главное – нацелено выбил его далеко вперёд, Сёмин навязал борьбу на чужой половине и поспособствовал тому, чтобы снаряд отскочил к Арустамяну, а Артур в одно касание перебросил его над вратарём – 1:0! На то, чтобы пройти всё поле и забить мяч, у липчан ушли всего три движения!

«Форте» пытался отыграться, но поезд ушёл. Лидер атак гостей и один из лучших бомбардиров лиги 25-летний елецкий нападающий Дмитрий Лаврищев выигрывал много борьбы впереди, помогал партнёрам, но сам моментов не имел.

«Металлург» остался в зоне вылета – 17 очков и 7-е место. Но до «Золотой четвёрки» всего два очка. Впереди ещё 4 тура, ближайший из которых 21 октября в Курске с «Авангардом». Шансы еще есть!