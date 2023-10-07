Липецкие футболисты испытали эпический конфуз в «городе невест»

Особенно обидно вратарю, который юбилейный матч испортили 6 пропущенных голов.

В Иваново липецкий «Металлург» уступил местному «Текстильщику» с теннисным счётом – 1:6.

И.о. главного тренера Сергей Машнин был вроде бы логичен в выборе состава. Поправился один из лидеров команды Максим Елеев, который занял своё законное место на правом фланге обороны, а универсала Алексея Рыбина тренер перевёл на противоположный левый фланг. Тем самым освободилась возможность перевести быстроногого одного из лучших бомбардиров команды Сергея Мосияна в группу атаки, о чем так давно просили болельщики и Машнина, и его предшественника Сергея Первушина. Мосиян-Максим Болдырев-Артур Арустамян- Максим Григорьев – неужели плохая линия атаки?



Кто бы мог подумать, но скоро зима, а экс-футболист сборной России Максим Григорьев до сих пор не забил ни одного гола в сезоне



Но игра сегодня ни у кого не пошла. Более того, это был матч из серии, когда у одной команды получается абсолютно всё: удары по «девяткам», голы в падении «рыбкой», а у другой не выходит совсем ничего.

Особенно обидно должно быть вратарю Максиму Матюше, который в свой третий сезон в «»Металлурге» проводил юбилейный 50-й матч за нашу команду. Получился праздник из серии «восемь пирогов и одна свечка»: нет, Матюшу винить в пропущенных голах нельзя, но куда испарилась наша оборона, где подборы в опорной зоне? Ключевой элемент игры – переход из обороны в атаку давался нашей команде с таким зубовным скрежетом, словно бы к ногам футболистов были привязаны пудовые гири.



Вместо "золотого юбилея" у Матюши сегодня вышел грустный праздник.



А «Текстильщик» творил. Чудо-гол на 15-й минуте забил 19-летний «лимитчик» Роман Ермалин. Хавбек, которого из-за причёски называют «ивановским Сыроежкиным» поймал мяч на ногу за пределами штрафной и отправил его в дальний верхний угол – 1:0.



"Сыроежкин" празднует гол



Прошло всего 4 минуты и хозяева разыграли стремительную комбинацию, в которой полузащитник Алексей Евсеев убрал с пути защитника и забил рикошетом от дальней штанги – 2:0. А на 29-й минуте Алесей Семянкин с 20 метров закрутил мяч в дальнюю «девятку» - 3:0.

«Металлург» по сути ничем и не отвечал. Два дальних удара Болдырева, пришедшиеся прямо в руки голкиперу – этого мало.



Даже опытный Рыбин на этот раз не вывез



Второй тайм начался так, словно бы и не заканчивался первый: на 47-й минуте Евсеев оформил «дубль», поразив дальний угол в падении головой.

По такой игре не мог не отличиться и лидер «Текстильщика» Алексей Скворцов: на 56-й минуте он откликнулся на «черпак» в исполнении хавбека Даниила Горовых, который пару лет назад обсуждал свой переход в «Металлург», и забил свой пятый гол в сезоне – 5:0. На счету Скворцова в этой игре ещё и два голевых паса.

Лишь когда главный тренер хозяев Игорь Колыванов поменял треть состава, «Металлург» забил: Даниил Черняков со штрафного навесил в район 11-метровой отметки, где защитник Александр Крикуненко головой буквально внёс мяч в ворота. Свой гол липчанин даже не праздновал, ведь на судьбу матча он никак не влиял.



Крикуненко временами оставался "королём воздуха" и поэтому забил.



Последнее слово осталось за «Текстильщиком»: за 8 минут до конца основного времени вышедший на замену 21-летний Дмитрий Семашкин забил свой первый гол на профессиональном уровне – 6:1

«Текстильщик» вообще одержал свою самую крупную победу за последние 5 лет! А «сталевары» сопоставимое поражение терпели в 2021 году ещё в ФНЛ, когда на выезде уступили столичному «Торпедо» - 1:7.

Команда из Иваново вернулась на 4-ю строчку в турнирной таблице и продолжает бороться за место в сильнейшей четвёрке и выход весной в «Золотую подгруппу». «Металлург» о «Золоте» и продолжении борьбы за возвращение в первую лигу уже не грезит. Удержаться бы на 5-6 местах, чтобы не вылететь в «группу Б» - по сути, третий дивизион. Но и от этого мы пока далеки. С 14-ю очками наша команда еще на строчку глубже увязла в зоне вылета – на 8-м месте.

Следующий матч дома 14 октября с соседом по таблице таганрогским «Форте»: обе команды отстают от 6-го места на 3 турнирных балла. Проигравший в этом матче по сути оформит вылет…

Фото пресс-службы ФК "Текстильщик" (Иваново)

