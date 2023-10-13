В Липецке поезд переехал человека

Погибший еще не опознан.

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Вечером 13 октября в Липецке под грузовой состав попал и погиб мужчина.



Как пишут в соцсетях очевидцы, это случилось на железнодорожном переходе в районе улицы Гагарина.



По сведениям GOROD48, погибший еще не опознан. На вид ему около 60 лет.

