Происшествия

30 минут назад

В Липецке поезд переехал человека

5 710
#железная дорога
2

Погибший еще не опознан.

Вечером 13 октября в Липецке под грузовой состав попал и погиб мужчина. 

Как пишут в соцсетях очевидцы, это случилось на железнодорожном переходе в районе улицы Гагарина.

По сведениям GOROD48, погибший еще не опознан. На вид ему около 60 лет.
5 710
#железная дорога
2

Комментарии (5)

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Липчанин

2 минуты назад
Принцип "Объедет, не трамвай " не сработал..
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Animal Planet

4 минуты назад
Павел Дёмин, для чего тебе смотреть на это?
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Воланд

6 минут назад
Аннушка уже пролила масло...
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мысли в слух

16 минут назад
Пятница 13 . Не повезло мужику!
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Павел Дёмин

20 минут назад
Там камера есть?! Хочется увидеть как это произошло.
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