Происшествия
30 минут назад
В Липецке поезд переехал человека
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Погибший еще не опознан.
Вечером 13 октября в Липецке под грузовой состав попал и погиб мужчина.
Как пишут в соцсетях очевидцы, это случилось на железнодорожном переходе в районе улицы Гагарина.
По сведениям GOROD48, погибший еще не опознан. На вид ему около 60 лет.
Как пишут в соцсетях очевидцы, это случилось на железнодорожном переходе в районе улицы Гагарина.
По сведениям GOROD48, погибший еще не опознан. На вид ему около 60 лет.
5 710
Липчанин
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Павел Дёмин