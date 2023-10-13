Общество

сегодня, 13:38

На две недели изменится схема движения по улице Механизаторов

613
#дорожное движение
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На две недели изменится схема движения по улице Механизаторов

С 16 по 30 октября коммунальщики будут подключать новостройки к сетям.

С 16 по 30 октября у дома №10б по улице Механизаторов будет проводиться техническое присоединение к системе ливневой канализации строящихся многоквартирных домов. Как сообщает администрация Липецка, на это время изменится организация дорожного движения.

С 16 по 22 октября движение по двум полосам в обоих направлениях будет осуществляться по чётной стороне улицы. С 23 по 30 октября – по противоположной стороне.

613
#дорожное движение
1

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