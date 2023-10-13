В России
33 минуты назад
Иранские производители бытовой техники планируют локализовать производство в Р
Производители бытовой техники из Ирана готовы локализовать производство в России.
Производители бытовой техники из Ирана готовы локализовать производство в России, - пишет "Ъ".
В частности, речь идет о Datees и Emersun, которые могут купить или арендовать, например, остановленные мощности Samsung и LG.
Это может коснуться, в том числе, пылесосов, холодильников, микроволновых печей, плит и другого. Компания Datees производит пылесосы, вытяжки, микроволновые печи. Завод находится под Тегераном. Emersun занимается выпуском холодильников, стиральных машин и газовых плит.
При этом иранская техника имеет весьма специфический дизайн, а для российского потребителя она будет представлять интерес только в ситуации "жесточайшего дефицита, которого сейчас нет", - заявили участники рынка.
Иранские поставщики бытовой техники ведут переговоры о покупке или аренде производственных линий в РФ, в том числе рассматривая местные заводы LG и Samsung, - рассказал основатель Smart Solutions и экс-менеджер Vestel Гусейн Иманов. Гендиректор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин также знает о заинтересованности иранских компаний в локализации в РФ: "В Иране заградительные пошлины под 100% на всю бытовую технику, и именно это позволило им развить категории газовых и электрических плит, духовок, холодильников, вытяжек и так далее». С другой стороны, уточнил господин Шашкин, пошлины сокращают выбор потребителя, что «сказывается на контроле качества выпускаемой иранской продукции".
В частности, речь идет о Datees и Emersun, которые могут купить или арендовать, например, остановленные мощности Samsung и LG.
Это может коснуться, в том числе, пылесосов, холодильников, микроволновых печей, плит и другого. Компания Datees производит пылесосы, вытяжки, микроволновые печи. Завод находится под Тегераном. Emersun занимается выпуском холодильников, стиральных машин и газовых плит.
При этом иранская техника имеет весьма специфический дизайн, а для российского потребителя она будет представлять интерес только в ситуации "жесточайшего дефицита, которого сейчас нет", - заявили участники рынка.
Иранские поставщики бытовой техники ведут переговоры о покупке или аренде производственных линий в РФ, в том числе рассматривая местные заводы LG и Samsung, - рассказал основатель Smart Solutions и экс-менеджер Vestel Гусейн Иманов. Гендиректор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин также знает о заинтересованности иранских компаний в локализации в РФ: "В Иране заградительные пошлины под 100% на всю бытовую технику, и именно это позволило им развить категории газовых и электрических плит, духовок, холодильников, вытяжек и так далее». С другой стороны, уточнил господин Шашкин, пошлины сокращают выбор потребителя, что «сказывается на контроле качества выпускаемой иранской продукции".