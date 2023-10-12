В России

41 минуту назад

В РФ вступила в силу статья УК о сроках за сбор краснокнижных грибов и растений

20
#грибы #Красная Книга #наказание #растения

12 октября в силу вступила статья Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ.

В России 12 октября вступила в силу статья уголовного кодекса (УК), предусматривающая наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Соответствующие изменения в уголовной закон были подписаны президентом России Владимиром Путиным в апреле 2023 года, - передает Lenta.ru.

Статья 260.1 Уголовного кодекса устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.

Перечень видов растений и грибов содержится в проекте постановления, внесенном в правительство РФ Минприроды. В пресс-службе ведомства рассказали, что в список охраняемых видов вошли, в частности, женьшень настоящий и родиола розовая (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области) и рядовка мацутакэ, - пишут "Известия".

По новой статье УК РФ за уничтожение и незаконный оборот краснокнижных грибов и растений предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Также за нарушения предусмотрены многомиллионные штрафы. Максимальное наказание в виде девяти лет лишения свободы назначается за те же деяния, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием СМИ и интернета.

Ранее в России за подобные правонарушения грозили только штрафы в размере до 5 тысяч для граждан и до 1 млн рублей для организаций. Еще в 2021 году разрабатывались поправки, которые бы не затрагивали рядовых граждан, которые могут нанести вред растениям по незнанию.

Однако эксперты заявили, что, скорее всего, это не будет касаться обычных грибников. По их словам, квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности.

К примеру, действия грибника-пенсионера, случайно срезавшего гриб, не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения, — пояснили юристы.

Отдельные аспекты привлечения к уголовной ответственности по статье 260.1 будут уточняться в постановлениях пленума и обзорах Верховного Суда.
20
#грибы #Красная Книга #наказание #растения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
65
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
Общество

Еще в рубрике

В Белгороде при падении беспилотника на жилой дом погиб ребенок и двое взрослых
#беспилотники #атака #Белгород
В Белгороде при падении беспилотника на жилой дом погиб ребенок и двое взрослых

сегодня, 09:54

В России
Эксперты рассказали о причинах роста среднего чека на зимнюю резину

вчера, 17:56

В России
Лимит на перевод средств с электронных кошельков могут повысить до 1 млн

вчера, 17:54

В России
Ожидается сокращение численность населения РФ до 143 миллионов к 2030 году
#демография
1
Ожидается сокращение численность населения РФ до 143 миллионов к 2030 году

вчера, 15:41

В России
Врачи в РФ перестанут прописывать антибиотики для лечения ОРВИ
#антибиотики #лечение #здоровье
3
Врачи в РФ перестанут прописывать антибиотики для лечения ОРВИ

вчера, 15:02

В России
Врач-диетолог назвал убивающие поджелудочную железу продукты
#здоровье #продукты
Врач-диетолог назвал убивающие поджелудочную железу продукты

вчера, 14:24

В России