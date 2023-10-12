41 минуту назад
В РФ вступила в силу статья УК о сроках за сбор краснокнижных грибов и растений
12 октября в силу вступила статья Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ.
Статья 260.1 Уголовного кодекса устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.
Перечень видов растений и грибов содержится в проекте постановления, внесенном в правительство РФ Минприроды. В пресс-службе ведомства рассказали, что в список охраняемых видов вошли, в частности, женьшень настоящий и родиола розовая (за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области) и рядовка мацутакэ, - пишут "Известия".
По новой статье УК РФ за уничтожение и незаконный оборот краснокнижных грибов и растений предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Также за нарушения предусмотрены многомиллионные штрафы. Максимальное наказание в виде девяти лет лишения свободы назначается за те же деяния, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием СМИ и интернета.
Ранее в России за подобные правонарушения грозили только штрафы в размере до 5 тысяч для граждан и до 1 млн рублей для организаций. Еще в 2021 году разрабатывались поправки, которые бы не затрагивали рядовых граждан, которые могут нанести вред растениям по незнанию.
Однако эксперты заявили, что, скорее всего, это не будет касаться обычных грибников. По их словам, квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности.
К примеру, действия грибника-пенсионера, случайно срезавшего гриб, не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения, — пояснили юристы.
Отдельные аспекты привлечения к уголовной ответственности по статье 260.1 будут уточняться в постановлениях пленума и обзорах Верховного Суда.