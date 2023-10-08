Происшествия

36 минут назад

Ветер, дождь и снежная крупа: в Липецке падают деревья, некоторые прямо на машины и дороги

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#ветер
Ветер, дождь и снежная крупа: в Липецке падают деревья, некоторые прямо на машины и дороги

Непогода в регионе продолжается.

В Липецке второй день сильный ветер, накрапывает дождь, который переходит временами в снежную крупу.

На улице Ульяны Громовой у дома №7 ветер повалил дерево на три автомобиля. На улице 50 лет НЛМК – на дорогу. Ранее ветер повалил дерево на детскую площадку на проспекте Победы.

Кроме того в области отмечаются локальные отключения электроэнергии. По данным правительства региона, в устранении технологических нарушений задействованы 23 бригады энергетиков: 78 специалистов и 24 единицы техники.
3 705
#ветер

Комментарии (3)

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777

13 минут назад
Почему нет новости, как на ребёнка упало дерево. Ребёнок в больнице. 10 район.
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Ольга

20 минут назад
Да, как-то быстро понизилась температура. На работу пришла в зимней шапке и не пожалела.
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Дарья

28 минут назад
Во дворах столько автомобилей,что дереву негде упасть.Хорошо хоть деревья заботятся о нас.
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