Происшествия
36 минут назад
Ветер, дождь и снежная крупа: в Липецке падают деревья, некоторые прямо на машины и дороги
Непогода в регионе продолжается.
В Липецке второй день сильный ветер, накрапывает дождь, который переходит временами в снежную крупу.
На улице Ульяны Громовой у дома №7 ветер повалил дерево на три автомобиля. На улице 50 лет НЛМК – на дорогу. Ранее ветер повалил дерево на детскую площадку на проспекте Победы.
Кроме того в области отмечаются локальные отключения электроэнергии. По данным правительства региона, в устранении технологических нарушений задействованы 23 бригады энергетиков: 78 специалистов и 24 единицы техники.
На улице Ульяны Громовой у дома №7 ветер повалил дерево на три автомобиля. На улице 50 лет НЛМК – на дорогу. Ранее ветер повалил дерево на детскую площадку на проспекте Победы.
Кроме того в области отмечаются локальные отключения электроэнергии. По данным правительства региона, в устранении технологических нарушений задействованы 23 бригады энергетиков: 78 специалистов и 24 единицы техники.
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Ольга
Дарья