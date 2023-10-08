Происшествия
19 минут назад
На проспекте Победы сухое дерево упало на детскую площадку
В Липецке – сильный ветер
В Липецке вот уже вторые сутки бушует сильный ветер. Серьезных проблем пока он не причинил, сообщают в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.
Но как сообщают наши читатели, на проспекте Победы, во дворе дома №104 сухое дерево упало на детскую площадку.
По прогнозу синоптиков ветер не стихнет и в ближайшие двое суток. В понедельник его порывы составят до 20 м/с, во вторник до 17 м/с.
Но как сообщают наши читатели, на проспекте Победы, во дворе дома №104 сухое дерево упало на детскую площадку.
По прогнозу синоптиков ветер не стихнет и в ближайшие двое суток. В понедельник его порывы составят до 20 м/с, во вторник до 17 м/с.