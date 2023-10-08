На проспекте Победы сухое дерево упало на детскую площадку

В Липецке – сильный ветер

В Липецке вот уже вторые сутки бушует сильный ветер. Серьезных проблем пока он не причинил, сообщают в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.Но как сообщают наши читатели, на проспекте Победы, во дворе дома №104 сухое дерево упало на детскую площадку.По прогнозу синоптиков ветер не стихнет и в ближайшие двое суток. В понедельник его порывы составят до 20 м/с, во вторник до 17 м/с.