Происшествия

19 минут назад

На проспекте Победы сухое дерево упало на детскую площадку

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#ветер #
На проспекте Победы сухое дерево упало на детскую площадку

В Липецке – сильный ветер

В Липецке вот уже вторые сутки бушует сильный ветер. Серьезных проблем пока он не причинил, сообщают в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.

Но как сообщают наши читатели, на проспекте Победы, во дворе дома №104 сухое дерево упало на детскую площадку.

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По прогнозу синоптиков ветер не стихнет и в ближайшие двое суток. В понедельник его порывы составят до 20 м/с, во вторник до 17 м/с.
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#ветер #

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