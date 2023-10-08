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Ветер в Задонске оставил кинотеатр без элементов кровли и свалил забор

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#ветер #ураган
Ветер в Задонске оставил кинотеатр без элементов кровли и свалил забор

Второй день в Липецкой области бушует сильный ветер

Последствия сильного ветра уже ощутили задонцы. В этом городе сильными порывами сорвало элементы кровли на местном кинотеатре, спутниковую антенну и забор.

Фото публикует сообщество «Задонская правда»

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По прогнозу синоптиков ветер не стихнет и в ближайшие двое суток. В понедельник его порывы составят до 20 м/с, во вторник до 17 м/с.
2 330
#ветер #ураган

Комментарии (2)

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Ванька Грозный

5 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Пессимист

27 минут назад
А что же вы хотели? Вместо нормальной реставрации фасада прилепили сайдинг на сапожные гвоздики, вот и результат! Радуйтесь, что этим дизайнерским железом никому голову не отрезало. Автора проекта реконструкции - в студию!
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