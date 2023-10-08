Происшествия
сегодня, 12:35
Ветер в Задонске оставил кинотеатр без элементов кровли и свалил забор
Второй день в Липецкой области бушует сильный ветер
Последствия сильного ветра уже ощутили задонцы. В этом городе сильными порывами сорвало элементы кровли на местном кинотеатре, спутниковую антенну и забор.
Фото публикует сообщество «Задонская правда»
По прогнозу синоптиков ветер не стихнет и в ближайшие двое суток. В понедельник его порывы составят до 20 м/с, во вторник до 17 м/с.
Фото публикует сообщество «Задонская правда»
По прогнозу синоптиков ветер не стихнет и в ближайшие двое суток. В понедельник его порывы составят до 20 м/с, во вторник до 17 м/с.
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06.10.2023 18:58Происшествия
Ванька Грозный
Пессимист