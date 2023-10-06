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31 минуту назад

В Петербурге обнаружили очаг кори в одном из ЖК

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#корь #очаг #Петербург

В ЖК "Лондон парк" в Санкт-Петербурге выявили очаг кори. В многоэтажном доме насчитывается 15 парадных, медработники обходили жителей около недели. Выявлено было 3 тысяч контактных.

В Санкт-Петербурге после выявления заболевания корью у девушки из ЖК "Лондон парк" многоэтажное здание с 15 парадными медицинские работники 97-й поликлиники обходили неделю. В общей сложности в одном очаге выявили 3 000 контактных, - пишет "Фонтанка".

Отмечается, что корью заболела девушка. У нее двое суток держалась высокая температура, ей поставили диагноз ОРВИ. В тот же день появилась сыпь. Она стала распространяться по всему телу. Пришлось вызвать скорую помощь. В результате анализы показали, что это корь. До этого девушка о своем диагнозе не подозревала и контактировала с людьми.

Поиски источника инфицирования привели к прилетевшему из Дагестана ребенку, с которым она контактировала 8 сентября (в этот же день он был госпитализирован в детскую больницу №5).

Не подозревая, что инфицирована, девушка встречалась с родственниками и друзьями, ходила в общественные места. В результате "контактных по кори" оказалось очень много, 3 000 человек были выявлены за первые 72 часа с момента регистрации заболевшей. Это не только соседи по дому, но все контактировавшие с девушкой и "контактные с контактными", данные о которых передавались по месту их жительства.

"Медицинские работники обходили и опрашивали жителей "Лондон парка" 7 дней. Выясняли, что им известно о своей иммунизации — прививались ли они, болели. Тех, кто не был привит от кори, направляли в поликлинику на прививку. Тем, кто не знал о наличии/отсутствии антител к кори, предлагали два варианта: сдать кровь на антитела к вирусу кори (бесплатно по полису ОМС) или сделать прививку. Если по результатам анализов у человека антитела не обнаруживались, он делал прививку, — рассказала изданию Марина Цыпленкова, эпидемиолог Городской поликлиники №97. — Мы привили в доме более 100 человек".

Всего, по данным издания, из 558 человек, подлежавших вакцинации, привиты или имеют подтвержденные амбулаторно антитела 94% (213 привиты, у остальных — положительный титр).

По словам врача, сотрудники поликлиники сохраняют настороженность по кори: при выявлении очага период активного наблюдения за контактными составляет 21 день. "Это не значит, что мы будем все это время звонить в квартиры жителей "Лондон парка". Обходы, опросы проведены, жители предупреждены, что должны следить за своим состоянием и в случае появления первых признаков заболевания вызывать врача. Новых заболевших на сегодня нет".
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#корь #очаг #Петербург

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