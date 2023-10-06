В мире

28 минут назад

Испания не стала запрещать въезд автомобилей из РФ

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Власти Испании не запретили въезд автомобилей с российской регистрацией, сказал «Известиям» посол РФ в стране Юрий Клименко.

«Насколько нам известно, на данный момент Испания не вводила запрет на въезд сюда автотранспортных средств с российскими номерами», — заявил дипломат.
Он выразил надежду, что Мадрид не станет применять «эту абсолютно абсурдную одиозную меру».

14 сентября власти Испании заявили, что не планируют конфисковать личные вещи россиян, которые прилетают в ЕС рейсами не из РФ.

О запрете на въезд российских автомобилей ранее объявили все граничащие с Россией страны Европы. Об аналогичной мере 2 октября сообщила Болгария.
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