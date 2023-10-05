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27 минут назад

В Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ

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#Абхазия #ВМФ РФ

Пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России появится в Очамчирской бухте в Абхазии.

На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано, - рассказал "Известиям" президент Абхазии Аслан Бжания.

"В день нашего праздника [в честь 30-летия Дня победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов и Дня независимости, который отмечался 30 сентября] к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ", — заявил Бжания.

Помимо этого, он подчеркнул, что РФ продолжает оказывать поддержку, предоставляя возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ.

Взаимодействие Москвы и Сухума в плане военно-технического сотрудничества направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, - говорит Бжания.

С 21 августа по 1 сентября 2023 года в четырех районах Абхазии прошли совместные российско-абхазские военные тактико-специальные, летные и тактические учения, направленные на повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач.

Россия признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года. В этом году в республике прошли торжественные мероприятия в честь 15-летия этого события. В настоящее время российские и абхазские военные совместно обеспечивают безопасность республики. Также границы Абхазии охраняют сотрудники пограничной службы ФСБ России.
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#Абхазия #ВМФ РФ

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