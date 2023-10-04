В конце сентября в Липецкой области задержали троих подводных охотников

Двоим придётся возместить ущерб за добытые шесть щук и одного линя.

За последнюю декаду сентября в Липецкой области дважды был пресечен незаконный вылов рыбы на особо охраняемых природных территориях.Как сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, в ночь на 23 сентября в Задонском районе у села Верхнее Казачье на реке Дон был задержан подводный охотник, добывающий рыбу «на подсветку» в границах государственного природного зоологического заказника «Задонский».Полицейские ОМВД России по Задонскому району Липецкой области изъяли у рыбака ружье для подводной охоты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ.Аналогичный случай произошел неподалеку от села Вербилово Липецкого района в ночь на 29 сентября. На территории государственного природного зоологического заказника «Колодецкий» были задержаны двое подводных охотников «на подсветку».Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ, но в ходе его рассмотрения будет дана оценка наличия в действиях мужчин признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена статьёй 256 УК РФ. Кроме того, подводным охотникам придется возместить ущерб государству за добытых шесть щук и одного линя.