Происшествия

сегодня, 17:02

В Липецкой области стали чаще давать и брать взятки

5 708
#прокуратура #коррупция
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Но они, в основном, мелкие.

В прокуратуре Липецкой области сегодня подвели итоги первого полугодия. Количество обращений туда значительно выросло и составило около 25 тысяч. При этом прокурорских работников в области всего 400, и лишь 280 выполняют надзорные функции.

Каждое седьмое обращение в прокуратуру было признано обоснованным, удалось восстановить права более 5 тысяч человек. В результате долги по зарплате выплачены тысяче человек на сумму более 21 миллиона рублей. Так, в январе погашена задолженность перед учителями за классное руководство на сумму 11 миллионов рублей.

В Липецкой области больше чем в два раза выросло количество преступлений в сфере взяточничества — с 82 до 173. Эту тенденцию связывают с лучшей выявляемостью таких преступлений. На мелкие взятки приходится 55% всех случаев. При этом правоохранительные органы ориентированы на выявление крупных преступных явлений со стороны должностных лиц и работу по возмещению вреда, причинённого такими преступлениями. Пока же в ходе предварительного расследования коррупционных дел возмещено лишь 4% причинённого ущерба.

Взятки выявляют в сферах образования и здравоохранения, но прокуратура настраивает правоохранительные органы и на выявление их в более сложных сферах — например, в сфере власти.

Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов рассказал, что вопрос роста коррупционных преступлений недавно рассматривали и исследовали на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Всего в сфере борьбы с коррупцией за полгода вскрыто более 1,6 тысячи нарушений. В связи с утратой доверия были уволены 7 человек. А с сотрудника ГУ МЧС Роcсии по Липецкой области даже взыскали в доход государства 2,1 миллиона рублей, законность происхождения которых не была подтверждена.

Ещё одна негативная тенденция: количество преступлений против половой неприкосновенности детей выросло с 44 до 51.

Прокуратура области следит за ситуацией вокруг недавней аварии, оставившей без воды 22 тысячи липчан. Претензий к реакции органов власти на конкретный инцидент как таковых нет — власти сработали так, как положено.



Но проверка ещё продолжается. Если будут выявлены нарушения — примут меры. Не исключено, что при выявлении существенных нарушений речь будет идти уже об уголовно-правовом регулировании. Но пока говорить об этом не приходится.

В прокуратуре также выразили уверенность, что в отопительных сезон Липецкая область войдёт во время и без каких-либо существенных срывов — этот вопрос держат на контроле. Даже несмотря на то, что филиал компании «Квадра»—«Липецкая генерация» прекратил деятельность в Грязинском, Данковском, Лебедянском, Липецком районах и в Ельце.

Более 350 нарушений выявлено прокуратурой в сфере реализации нацпроектов. При этом в области реализуются 11 нацпроектов на общую сумму свыше 22 миллиардов рублей. По результатам рассмотрения дел по нарушениям в сфере нацпроектов наложено штрафов на общую сумму свыше 344 тысячи рублей.

Прокуратурой за полгода восстановлены права более 220 предпринимателей.

В последнее время налажено хорошее взаимодействие с органами военной прокуратуры. На этапе частичной мобилизации в прокуратуру поступило несколько сотен обращений от жителей Липецкой области и несколько человек были возвращены обратно домой в связи с неправильным применением указа и закона о мобилизации. Члены семей участников СВО в любой момент могут обратиться в прокуратуру без очереди.
5 708
#прокуратура #коррупция
2

Комментарии (5)

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не-а чё

17 минут назад
Святые люди, Исаев,не,не слышал? Семерочку отсидел,может когда его взяли,ты в лет.сад ходил и не помнишь.
ответить

Сергей

37 минут назад
Для того что бы цветок рос, нужно создать условия.
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Святые люди

44 минуты назад
За время с1954 года по 2023 год ни один работник Липецкого Обкома КПСС и потом ни один работник Администрации Области не был уволен и привлечен за взятки. То есть за 69 лет ни одного человека не посадили за взятки в Администрации области
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Липчанин

49 минут назад
Не понял, медиков что ли накрыли
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Клейменов

55 минут назад
а вот с жилинспекцией и управляшками вам слабо справится
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