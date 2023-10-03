В Липецкой области стали чаще давать и брать взятки

Но они, в основном, мелкие.

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В прокуратуре Липецкой области сегодня подвели итоги первого полугодия. Количество обращений туда значительно выросло и составило около 25 тысяч. При этом прокурорских работников в области всего 400, и лишь 280 выполняют надзорные функции.Каждое седьмое обращение в прокуратуру было признано обоснованным, удалось восстановить права более 5 тысяч человек. В результате долги по зарплате выплачены тысяче человек на сумму более 21 миллиона рублей. Так, в январе погашена задолженность перед учителями за классное руководство на сумму 11 миллионов рублей.В Липецкой области больше чем в два раза выросло количество преступлений в сфере взяточничества — с 82 до 173. Эту тенденцию связывают с лучшей выявляемостью таких преступлений. На мелкие взятки приходится 55% всех случаев. При этом правоохранительные органы ориентированы на выявление крупных преступных явлений со стороны должностных лиц и работу по возмещению вреда, причинённого такими преступлениями. Пока же в ходе предварительного расследования коррупционных дел возмещено лишь 4% причинённого ущерба.Взятки выявляют в сферах образования и здравоохранения, но прокуратура настраивает правоохранительные органы и на выявление их в более сложных сферах — например, в сфере власти.Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов рассказал, что вопрос роста коррупционных преступлений недавно рассматривали и исследовали на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.Всего в сфере борьбы с коррупцией за полгода вскрыто более 1,6 тысячи нарушений. В связи с утратой доверия были уволены 7 человек. А с сотрудника ГУ МЧС Роcсии по Липецкой области даже взыскали в доход государства 2,1 миллиона рублей, законность происхождения которых не была подтверждена.Ещё одна негативная тенденция: количество преступлений против половой неприкосновенности детей выросло с 44 до 51.Прокуратура области следит за ситуацией вокруг недавней аварии, оставившей без воды 22 тысячи липчан. Претензий к реакции органов власти на конкретный инцидент как таковых нет — власти сработали так, как положено.Но проверка ещё продолжается. Если будут выявлены нарушения — примут меры. Не исключено, что при выявлении существенных нарушений речь будет идти уже об уголовно-правовом регулировании. Но пока говорить об этом не приходится.В прокуратуре также выразили уверенность, что в отопительных сезон Липецкая область войдёт во время и без каких-либо существенных срывов — этот вопрос держат на контроле. Даже несмотря на то, что филиал компании «Квадра»—«Липецкая генерация» прекратил деятельность в Грязинском, Данковском, Лебедянском, Липецком районах и в Ельце.Более 350 нарушений выявлено прокуратурой в сфере реализации нацпроектов. При этом в области реализуются 11 нацпроектов на общую сумму свыше 22 миллиардов рублей. По результатам рассмотрения дел по нарушениям в сфере нацпроектов наложено штрафов на общую сумму свыше 344 тысячи рублей.Прокуратурой за полгода восстановлены права более 220 предпринимателей.В последнее время налажено хорошее взаимодействие с органами военной прокуратуры. На этапе частичной мобилизации в прокуратуру поступило несколько сотен обращений от жителей Липецкой области и несколько человек были возвращены обратно домой в связи с неправильным применением указа и закона о мобилизации. Члены семей участников СВО в любой момент могут обратиться в прокуратуру без очереди.