Происшествия

9 минут назад

Евгения Уваркина: «Два дня для города были тяжелыми, но мы практически справились»

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#коммунальная авария
Евгения Уваркина: «Два дня для города были тяжелыми, но мы практически справились»

Мэр Липецка выразила надежду, что к утра воду дадут всем отключенным из-за аварии абонентам.

«Дорогие липчане, эти два дня для города были тяжелыми, но мы практически справились. Представители подрядной организации и «РВК-Липецк» устранили пробоину. Насосную станцию запустили, в течение ближайших двух часов вода начнет появляться в домах жителей улицы Опытная и района Звездный. Сейчас прикладываем все усилия, чтобы уже к утру и остальные отключенные районы были с водой.

Благодарю вас, жители, за терпение, выдержку и понимание…», написала Евгения Уваркина в соцсетях.

27 сентября компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода была отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.
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#коммунальная авария

Комментарии (1)

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