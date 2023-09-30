32 минуты назад
Без хомута: компания «Экотерм» полностью вырежет поврежденный участок водопровода
На место вырезки поставят новый фрагмент трубы. В полночь компания «РВК-Липецк» начнет заполнять восстановленный участок магистрального водопровода водой. Под утро она появится у всех отключенных с четверга потребителей.
Организация полностью вырежет поврежденный участок водопровода, а на его место вварит новый фрагмент трубы. Эту работу «Экотерм» планирует завершить к полуночи. К этом же времени аварийные бригады «РВК-Липецк» и «РВК-Воронеж» закончат установку новой запорной арматуры в районе остановки «Липецкое станкостроительное предприятие» и у дома №5 на улице Московской (ранее предполагалось, что это позволит подать воду 11 тысячам горожан, живущих в районе Опытной станции и в микрорайоне «Звездный»). После этого «РВК-Липецк» начнет заполнять восстановленный участок магистрального водопровода водой. Под утро она появится у всех отключенных с четверга потребителей.
Две новые задвижки, установленные липецкой и воронежской дочками ГК «Росводоканал», помогут решить проблему обхода того самого самотечного канализационного коллектора, прокладка которого и стала причиной коммунального ЧП, уже прогремевшего на всю страну. На следующей неделе эти задвижки на несколько часов закроют для осуществления работ по обходу коллектора, что позволит отключить воду на несколько часов не всем 22 тысячам горожан, которые сейчас сидят без воды (как об этом ранее говорила мэр Евгения Уваркина), а небольшому числу потребителей.
анне
Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
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