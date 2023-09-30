Происшествия

32 минуты назад

Без хомута: компания «Экотерм» полностью вырежет поврежденный участок водопровода

17 704
#коммунальная авария
1
Без хомута: компания «Экотерм» полностью вырежет поврежденный участок водопровода

На место вырезки поставят новый фрагмент трубы. В полночь компания «РВК-Липецк» начнет заполнять восстановленный участок магистрального водопровода водой. Под утро она появится у всех отключенных с четверга потребителей.

Как стало известно GOROD48 из своих источников в мэрии, повредившая магистральный водопровод компания «Экотерм» отказалась от идеи использования хомута для ремонта поврежденного участка и решила подойти к ликвидации последствия ЧП с другим решением.

Организация полностью вырежет поврежденный участок водопровода, а на его место вварит новый фрагмент трубы. Эту работу «Экотерм» планирует завершить к полуночи. К этом же времени аварийные бригады «РВК-Липецк» и «РВК-Воронеж» закончат установку новой запорной арматуры в районе остановки «Липецкое станкостроительное предприятие» и у дома №5 на улице Московской (ранее предполагалось, что это позволит подать воду 11 тысячам горожан, живущих в районе Опытной станции и в микрорайоне «Звездный»). После этого «РВК-Липецк» начнет заполнять восстановленный участок магистрального водопровода водой. Под утро она появится у всех отключенных с четверга потребителей.

Две новые задвижки, установленные липецкой и воронежской дочками ГК «Росводоканал», помогут решить проблему обхода того самого самотечного канализационного коллектора, прокладка которого и стала причиной коммунального ЧП, уже прогремевшего на всю страну. На следующей неделе эти задвижки на несколько часов закроют для осуществления работ по обходу коллектора, что позволит отключить воду на несколько часов не всем 22 тысячам горожан, которые сейчас сидят без воды (как об этом ранее говорила мэр Евгения Уваркина), а небольшому числу потребителей.
17 704
#коммунальная авария
1

Комментарии (17)

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анне

4 минуты назад
китайцы дорогу кладут магистраль 1 кил. в день
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

4 минуты назад
Сколько километров труб нужно менять? Дома новые строят и подключаться к старой инфраструктуре . И это только начало дальше будет хуже.
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444

4 минуты назад
Китайцы завод построили за 28 дней,а у нас трубу починить не могут
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444

6 минут назад
Хорошо хоть кому-то от добростроя воду дали,а тут 4 сутки пошли без воды
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Анна

7 минут назад
Еще ремонтируют? Китайцы уже проложили бы магистраль от ЖД до КРК Мегаполис.
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дед

8 минут назад
ну все раньше четверга воды не будет
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Наталья

8 минут назад
Не устали сказки сочинять? 4 - й вечер слушаем сказочки
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Ну всё

10 минут назад
Что могли распродали,а теперь удивляются.
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Кент

10 минут назад
Ничего липецкие бедолаги не могут сделать, нужно у Воронежа помощь просить
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Вася

12 минут назад
Осталось только писать в приёмную ВВП
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