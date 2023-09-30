Общество

57 минут назад

Евгения Уваркина: «Повреждений на трубе оказалось больше, чем казалось изначально»

32 1049
#коммунальная авария
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Подрядчик никак не может подойти к поврежденным местам трубопровода, чтобы наложить муфту.

Мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала в своем Telegram-канале, что ремонт на поврежденном трубопроводе затягивается:

«Повреждений на трубе оказалось больше, чем казалось изначально. В связи с тем, что задвижки на водоводе достаточно старые, вода просачивается, и подрядчику никак не удаётся подойти, чтобы наложить муфту».

Как пишет мэр, подрядчик совместно с «РВК-Липецк» попытается переделать задвижку, которая находится возле «Добростроя». Это позволит дать воду на улице Опытной и в микрорайоне «Звёздный» к позднему вечеру, не раньше 21-22 часов. И уже глубокой ночью во все другие районы города.

«Мы понимаем, сколько дискомфорта доставили жителями эти работы. Лично приношу извинения за все неудобства, которые приходится преодолевать. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть воду в дома», —  извинилась Евгения Уваркина перед липчанами.

Напомним, компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра вечером 27 сентября во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.

Тем временем, адресов по которым подвозят воду для горожан, стало больше: Пришвина, 1; Московская, 9; Гагарина, 159; Космонавтов, 96; Опытная, 13; Казьмина, 2; Космонавтов, 20; Гагарина, 77а; Агрономическая, 14; Титова, 15; Лебедянская, 32; Гагарина, 109; Космонавтов, 110; Терешковой, 34/1.

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 8-800-450-48-48 (ЕДС) или 23-60-48, 23-28-84 (ООО «РВК»).


32 1049
#коммунальная авария
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Комментарии (32)

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3 минуты назад
Александр, да где их взять то.Сначала нужно обучить,потом опыт приобрести.А у нас все тридцать лет оптимизаторов выпускали.
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Знающий

5 минут назад
Какой интересный потерянный во времени и рространстве трубопровод, про который никто не знал, какой он оказался длинный то, аж у Добростроя уже роют, так смотришь и до хладокомбината дойдём, теория о том, что никто о нём не знал разрушилась на глазах! Зато теперь все знают о нём, можно будет к нему экскурсии делать.
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да уж

5 минут назад
Советские задвижки простояли минимум 50 лет. Китайские столько не выдержат.
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Бабушка

5 минут назад
дед,Липецку не привыкать.Ну повоняет с неделю.Разницы мы не услышим.
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Пессимист

12 минут назад
Данная авария показала, что ни хозяина, ни ремонтников сетей в Липецке нет! Случись такая беда с отоплением зимой - загнёмся. Беда, коль мэрия не знает, кому водичку доверяет!
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5

13 минут назад
Мнение, согласен полностью. Сейчас в отделах кадров прямо так и говорят: у нас команда, мы подбираем команду. И ваш диплом и опыт нам не нужен. Важно ваша внешность, походка, возраст.... И это не в адмиристрацию.
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Александр

13 минут назад
Да всё это печально. Пока в руководстве будут менеджеры , а не технари к сожалению вся эта вакханалия будет продолжаться.
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не-а чё

22 минуты назад
Пусть СК проверит,когда был срок замены и обслуживание задвижек.
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дед

24 минуты назад
прорыв канализации возможен ли при включении воды как думаете ? ведь потечет много и сразу .
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А вы думали

30 минут назад
Водоконал, придет фирма с красивым московским названием и все наладится?Вы же знаете как по всей стране любят и ценят москвичей! Пришло время наслаждения ситуацией.
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