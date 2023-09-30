Евгения Уваркина: «Повреждений на трубе оказалось больше, чем казалось изначально»

Подрядчик никак не может подойти к поврежденным местам трубопровода, чтобы наложить муфту.

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Мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала в своем Telegram-канале, что ремонт на поврежденном трубопроводе затягивается:



«Повреждений на трубе оказалось больше, чем казалось изначально. В связи с тем, что задвижки на водоводе достаточно старые, вода просачивается, и подрядчику никак не удаётся подойти, чтобы наложить муфту».



Как пишет мэр, подрядчик совместно с «РВК-Липецк» попытается переделать задвижку, которая находится возле «Добростроя». Это позволит дать воду на улице Опытной и в микрорайоне «Звёздный» к позднему вечеру, не раньше 21-22 часов. И уже глубокой ночью во все другие районы города.



«Мы понимаем, сколько дискомфорта доставили жителями эти работы. Лично приношу извинения за все неудобства, которые приходится преодолевать. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть воду в дома», — извинилась Евгения Уваркина перед липчанами.



Напомним, компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра вечером 27 сентября во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.



Тем временем, адресов по которым подвозят воду для горожан, стало больше: Пришвина, 1; Московская, 9; Гагарина, 159; Космонавтов, 96; Опытная, 13; Казьмина, 2; Космонавтов, 20; Гагарина, 77а; Агрономическая, 14; Титова, 15; Лебедянская, 32; Гагарина, 109; Космонавтов, 110; Терешковой, 34/1.



Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 8-800-450-48-48 (ЕДС) или 23-60-48, 23-28-84 (ООО «РВК»).





