Происшествия

53 минуты назад

Ситуацию по устранению аварии на контроле держит руководство ГК «Росводоканал»

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#авария на сетях
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Ситуацию по устранению аварии на контроле держит руководство ГК «Росводоканал»

Ходом восстановительных работ руководит операционный директор компании Андрей Броцман.

Ситуацию по устранению аварии на кольце Трубного завода на контроле держит руководство ГК «Росводоканал». Ходом восстановительных работ руководит операционный директор компании Андрей Броцман.

В районе остановки «Липецкое станкостроительное предприятие» специалисты «РВК-Липецк» чистят водопроводную камеру. После этого они установят необходимую для безаварийного обеспечения потребителей задвижку. Аналогичные работы «РВК-Воронеж» выполняет в районе дома №5 на улице Московской.

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Такое решение принято на оперативном штабе, в который помимо «РВК-Липецк» и «РВК-Воронеж» вошли представители правительства Липецкой области и муниципалитета. Реализация планов позволит вернуть ресурс большей части потребителей, не дожидаясь завершения работ организацией, повредившей водопровод.

В то же время «РВК-Липецк» увеличила точки подвоза водыю. Сейчас цистерны стоят на улице Пришвина, 1, Московская, 9, Гагарина 159, Космонавтов, 96, Опытная, 13, Казьмина, 2, Космонавтов, 20, Гагарина, 77а, Агрономическая, 14, Титова, 15, Лебедянская, 32, Гагарина, 109, Космонавтов, 110, Терешковой, 34/1.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам *6048, 236-048.
15 1037
#авария на сетях
1

Комментарии (15)

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Гражданин

2 минуты назад
Спасибо РВК за новые трубы с QR кодами повсюду, кроме где надо! Лучше бы все эти "штабисты" бабушкам воду в вëдрах носили! И польза, какая-никакая?!
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да уж

3 минуты назад
Да ,, Молодежь сейчас креативна,и не полезет в дерьмо махаться.
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Ответ

7 минут назад
Вопрос, Водородная система линий большого диаметра закольцована,это нужно для ремонта и обслуживания задвижек. Не волнуйтесь,перекроют.
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Да ,

7 минут назад
досталась пенсионерам работенка !
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Лидия

8 минут назад
Житель,ну и ничего страшного.Бог терпел и нам велел.
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Вика

11 минут назад
Гость, согласна!
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Житель

12 минут назад
Вот и вечер, а воды холодной все нет.
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Однако

18 минут назад
По всем задвижкам в гаражные кооперативы там их красят и восстанавливают. Года на два хватит.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

19 минут назад
Спасибо парню на ГАЗЕЛЕ который привозил воду на Агрономическую 14 сегодня днем!
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Мигрант с опытом

19 минут назад
Видимо не осталось никого, кто бы мог туда залезть. Вопрос один: Кто виноват и что делать?!? Позор городу Пипецк!!!
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