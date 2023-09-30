Ситуацию по устранению аварии на контроле держит руководство ГК «Росводоканал»

Ходом восстановительных работ руководит операционный директор компании Андрей Броцман.

Ситуацию по устранению аварии на кольце Трубного завода на контроле держит руководство ГК «Росводоканал». Ходом восстановительных работ руководит операционный директор компании Андрей Броцман.В районе остановки «Липецкое станкостроительное предприятие» специалисты «РВК-Липецк» чистят водопроводную камеру. После этого они установят необходимую для безаварийного обеспечения потребителей задвижку. Аналогичные работы «РВК-Воронеж» выполняет в районе дома №5 на улице Московской.Такое решение принято на оперативном штабе, в который помимо «РВК-Липецк» и «РВК-Воронеж» вошли представители правительства Липецкой области и муниципалитета. Реализация планов позволит вернуть ресурс большей части потребителей, не дожидаясь завершения работ организацией, повредившей водопровод.В то же время «РВК-Липецк» увеличила точки подвоза водыю. Сейчас цистерны стоят на улице Пришвина, 1, Московская, 9, Гагарина 159, Космонавтов, 96, Опытная, 13, Казьмина, 2, Космонавтов, 20, Гагарина, 77а, Агрономическая, 14, Титова, 15, Лебедянская, 32, Гагарина, 109, Космонавтов, 110, Терешковой, 34/1.Дополнительную информацию можно получить по телефонам *6048, 236-048.