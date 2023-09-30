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сегодня, 18:17

В Иркутске женщина с детьми перевернулись на катамаране на реке Ангара

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В Иркутске женщина с двумя детьми перевернулись на катамаране, катаясь по реке Ангара6 сообщает Лента.ру.

Один из детей громко звал на помощь, пока плавательное средство медленно опускалось под воду.

По данным МЧС, утопающих заметили двое мужчин и подросток, которые и помогли всем троим выбраться на берег. По мнению сотрудников МЧС, своевременные действия мужчин спасло жизнь людям.
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