Общество
сегодня, 11:01
Населению отключенных в связи с аварией от водоснабжения районов помогают волонтеры
Медицинские учреждение в зоне чрезвычайной ситуации локального характера обслуживаются водой вне очереди
Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что проинспектировала точки подвоза воды в районах, отключенных от водоснабжения в связи с коммунальной аварией.
«Объехала точки подвоза воды. Людей много, набирают воду активно. На месте работают волонтеры и представители департамента развития территории, помогают жителям с набором и доставкой воды в дома.
Хочу еще раз отметить, что машины за точками закреплены. Уехать могут максимум на час, чтобы набрать воду. Процесс отладили с ночи, поэтому проблем возникнуть не должно.
Медучреждения, как и ранее, обслуживаются вне очереди по первым заявкам. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 8-800-450-48-48 (ЕДС) или 23-60-48, 23-28-84 (ООО «РВК»)», сообщает Евгения Уваркина в соцсетях.
Точки подвоза воды: Точки подвоза воды: Пришвина, 1, Гагарина 159/2, Московская, 9, Космонавтов, 96а, Опытная, 13 и Титова, 15,
Космонавтов, 96; Космонавтов, 20; Гагарина, 159/2; Казьмина, 2.
Фото пресс-службы администрации Липецка
«Объехала точки подвоза воды. Людей много, набирают воду активно. На месте работают волонтеры и представители департамента развития территории, помогают жителям с набором и доставкой воды в дома.
Хочу еще раз отметить, что машины за точками закреплены. Уехать могут максимум на час, чтобы набрать воду. Процесс отладили с ночи, поэтому проблем возникнуть не должно.
Медучреждения, как и ранее, обслуживаются вне очереди по первым заявкам. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 8-800-450-48-48 (ЕДС) или 23-60-48, 23-28-84 (ООО «РВК»)», сообщает Евгения Уваркина в соцсетях.
Точки подвоза воды: Точки подвоза воды: Пришвина, 1, Гагарина 159/2, Московская, 9, Космонавтов, 96а, Опытная, 13 и Титова, 15,
Космонавтов, 96; Космонавтов, 20; Гагарина, 159/2; Казьмина, 2.
Фото пресс-службы администрации Липецка
Для дамочки
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Зато
Андрей
Гость.
Алина
Пешков
Нина
Так держать