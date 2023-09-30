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сегодня, 11:01

Населению отключенных в связи с аварией от водоснабжения районов помогают волонтеры

9 898
#коммунальная авария
Населению отключенных в связи с аварией от водоснабжения районов помогают волонтеры

Медицинские учреждение в зоне чрезвычайной ситуации локального характера обслуживаются водой вне очереди

Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что проинспектировала точки подвоза воды в районах, отключенных от водоснабжения в связи с  коммунальной аварией.

«Объехала точки подвоза воды. Людей много, набирают воду активно. На месте работают волонтеры и представители департамента развития территории, помогают жителям с набором и доставкой воды в дома.

Хочу еще раз отметить, что машины за точками закреплены. Уехать могут максимум на час, чтобы набрать воду. Процесс отладили с ночи, поэтому проблем возникнуть не должно.

Медучреждения, как и ранее, обслуживаются вне очереди по первым заявкам. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 8-800-450-48-48 (ЕДС) или 23-60-48, 23-28-84 (ООО «РВК»)», сообщает Евгения Уваркина в соцсетях.

Точки подвоза воды: Точки подвоза воды: Пришвина, 1, Гагарина 159/2, Московская, 9, Космонавтов, 96а, Опытная, 13 и Титова, 15, 
Космонавтов, 96; Космонавтов, 20;  Гагарина, 159/2; Казьмина, 2.


Фото пресс-службы администрации Липецка



9 898
#коммунальная авария

Комментарии (9)

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Для дамочки

5 минут назад
Алина, не надо умничать и ёрничать , как-нибудь люди без ваших советов разберутся.
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Невидать

7 минут назад
А где же эфективный менеджер? Почему не подключился? Наверное как Аверин удрал в Москву еще до назначения...
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Зато

10 минут назад
Так держать, как в Техасе
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Андрей

13 минут назад
На Сырском Руднике из холодного крана идет дюже ржавая вода такого никогда не было.
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Гость.

16 минут назад
Вы долго там аварию устранять будете? Сутки уже прошли.
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Алина

20 минут назад
Нина,так поэкономнее с водой.Что вы там ванны собрались принимать!?
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Пешков

25 минут назад
Давно бы скважины себе во дворах заказали и не стояли с ведрами.
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Нина

28 минут назад
Ждали питьевую воду два часа,Опытная,13, машина утром уехала в 8-15, приехала с водой в 11-10, где же ваш час ожидания,народ нервничал,а вы все бла бла
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Так держать

50 минут назад
Если бы так долго ликвидировали аварию в Москве,то Собянин всех в бараний рог согнул.А здесь дяревня,можно население неделю без воды держать.
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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