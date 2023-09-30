Происшествия

сегодня, 08:05

Авария на кольце Трубного: порванный участок водопровода откопали только утром

49 1735
#коммунальная авария
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Авария на кольце Трубного: порванный участок водопровода откопали только утром

Воду отключенные районы получат сегодня. Вопрос один: днем или вечером?

Только утром специалисты «РВК-Липецк» и повредившей магистральный водопровод компании ООО «Экотерм» нашли поврежденный участок трубы на пересечении улицы Гагарина и Циолковского. Это удалось сделать, лишь увеличив вдвое периметр раскопки, чего вчера утром опасалась глава Липецка.

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В «РВК-Липецк» начали восстановление аварийного участка трубы. После этого гарантирующий поставщик начнет заполнять отключенный участок магистрали водой и постепенно повышать ее давление. В компании планируют вернуть водоснабжение в отключенные районы к вечеру. Но это - пессимистический прогноз. Специалисты будут стремиться справиться с задачей днем.

Точки подвоза воды цистернами те же, что и вчера: улицы Пришвина, 1, Гагарина 159/2, Московская, 9, Космонавтов, 96а, Опытная, 13 и - Титова, 15.

Всю необходимую информацию можно получить по телефонам *6048, 236-048.

Напомним, что компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод вечером в среду во время горизонтального подземного бурения канала под прокладку самотечного канализационного коллектора на глубине 4 метра по вине заказчика. В результате порыва магистрального трубопровода под отключение воды утром в четверг попали 180 домов различной этажности в разных районах города, в которых живут 22 680 людей. Без воды остались детские сады, общеобразовательные учреждения, школа искусств.
49 1735
#коммунальная авария
1

Комментарии (49)

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Гость.

7 минут назад
У нас недавно совет сторейшен образовался , хоть бы у них спросили. Есть ли там труба , может кто-то в курсе? И принимал прокладку этого трубопровода.
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Пиши-Читай

10 минут назад
И, галстук Надевают.
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Да уж

13 минут назад
Искатель Истины, А при коммунистах,тем более.
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И

13 минут назад
Одену галстук пойду погляжу там тусовка все в галстуках.
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Житель

14 минут назад
Про невидимые бочки с водой по городу, предоставьте мне документ, где есть подтверждение того, что ваши бочки водяные внутри прошли очистку, прежде чем налить туда очередную воду, вряд ли они промывались когда- либо, хотя для унитаза вода из бочки может быть и сойдёт …
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Злой

16 минут назад
Если бы воды не было бы у нашего липецкого поавительства все сделали бы в течении дня
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Я

19 минут назад
Все идем в помощь берем лопаты и ломы.
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Врач

20 минут назад
В больницах нет воды тоже а это уже Катастрофа
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99

21 минуту назад
А кто 3 дня назад говорил что вечером вода будет? Наверно показалось.
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Я

22 минуты назад
Пошел снимать работу видео потом скину
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