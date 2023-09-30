Происшествия
сегодня, 08:05
Авария на кольце Трубного: порванный участок водопровода откопали только утром
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Воду отключенные районы получат сегодня. Вопрос один: днем или вечером?
Только утром специалисты «РВК-Липецк» и повредившей магистральный водопровод компании ООО «Экотерм» нашли поврежденный участок трубы на пересечении улицы Гагарина и Циолковского. Это удалось сделать, лишь увеличив вдвое периметр раскопки, чего вчера утром опасалась глава Липецка.
В «РВК-Липецк» начали восстановление аварийного участка трубы. После этого гарантирующий поставщик начнет заполнять отключенный участок магистрали водой и постепенно повышать ее давление. В компании планируют вернуть водоснабжение в отключенные районы к вечеру. Но это - пессимистический прогноз. Специалисты будут стремиться справиться с задачей днем.
Точки подвоза воды цистернами те же, что и вчера: улицы Пришвина, 1, Гагарина 159/2, Московская, 9, Космонавтов, 96а, Опытная, 13 и - Титова, 15.
Всю необходимую информацию можно получить по телефонам *6048, 236-048.
Напомним, что компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод вечером в среду во время горизонтального подземного бурения канала под прокладку самотечного канализационного коллектора на глубине 4 метра по вине заказчика. В результате порыва магистрального трубопровода под отключение воды утром в четверг попали 180 домов различной этажности в разных районах города, в которых живут 22 680 людей. Без воды остались детские сады, общеобразовательные учреждения, школа искусств.
В «РВК-Липецк» начали восстановление аварийного участка трубы. После этого гарантирующий поставщик начнет заполнять отключенный участок магистрали водой и постепенно повышать ее давление. В компании планируют вернуть водоснабжение в отключенные районы к вечеру. Но это - пессимистический прогноз. Специалисты будут стремиться справиться с задачей днем.
Точки подвоза воды цистернами те же, что и вчера: улицы Пришвина, 1, Гагарина 159/2, Московская, 9, Космонавтов, 96а, Опытная, 13 и - Титова, 15.
Всю необходимую информацию можно получить по телефонам *6048, 236-048.
Напомним, что компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод вечером в среду во время горизонтального подземного бурения канала под прокладку самотечного канализационного коллектора на глубине 4 метра по вине заказчика. В результате порыва магистрального трубопровода под отключение воды утром в четверг попали 180 домов различной этажности в разных районах города, в которых живут 22 680 людей. Без воды остались детские сады, общеобразовательные учреждения, школа искусств.
49 1735
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