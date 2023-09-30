У задержанного за мошенничество нашли наркотики

В Липецке мужчина украл у собутыльника телефон, деньги со счета и попался с наркотиками



25 сентября в полицию обратился липчанин с заявлением о краже. 19 сентября он выпивал в компании 28-летнего жителя Липецкого. Выйдя из питейного заведения, на улице Стаханова мужчина попросил у потерпевшего телефон, чтобы позвонить, и не вернул его. Позже, воспользовавшись банковским приложением он снял со счета 20 тысяч рублей.



Полицейские, после задержания жителя Липецкого района в отделении при его досмотре обнаружили при нем 0,56 граммов синтетического наркотика.



- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальные санкции инкриминируемых статей предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый арестован судом на время расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.







