Потерпевший оценил причиненный материальный ущерб в 50 700 рублей.

В Воловском районе соседская ссора обернулась поджогом скирда сена, а оттуда огонь перекинулся на загон для овец и прицепную мототелегу.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 38-летний потерпевший оценил причиненный материальный ущерб в 50 700 рублей.В отношении 73-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.