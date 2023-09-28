Происшествия

сегодня, 13:12

Соседская ссора обернулась поджогом

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#поджог #пожар
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Соседская ссора обернулась поджогом

Потерпевший оценил причиненный материальный ущерб в 50 700 рублей.

В Воловском районе соседская ссора обернулась поджогом скирда сена, а оттуда огонь перекинулся на загон для овец и прицепную мототелегу.

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По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 38-летний потерпевший оценил причиненный материальный ущерб в 50 700 рублей.

В отношении 73-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция этой статьи —  пять лет лишения свободы.
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#поджог #пожар
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Комментарии (2)

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Правда

35 минут назад
Русские,они такие..
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Полиграф Полиграфыч

сегодня, 13:29
поджигатели-подлые и трусливые люди! дожил до глубокой старости, 73 года!!!! а такой мерзостью занимается!!!! впаять по всей строгости!!! эй, Мойдодыр, принимай пополнение!!!!
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