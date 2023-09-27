Общество

26 минут назад

Место Дмитрия Аверова заняла Елена Косенко

534
#депутат #облсовет
Место Дмитрия Аверова заняла Елена Косенко

Она заменит его в кресле депутата Липецкого областного Совета.

Председатель областного Совета Владимир Сериков в своем Telegram-канале представил нового депутата —Елену Косенко и пожелал ей удачи.

Она заняла освободившееся депутатское место, после ухода Дмитрия Аверова, который стал депутатом Государственной Думы. Елена Косенко получила партийный мандат от «Единой России».

Елена Косенко известный в Липецке общественный деятель — художественный руководитель народного инклюзивного театра танца «Параллели», возглавляет детский дом творчества «Городской» имени С. А. Шмакова. Является координатором партийного проекта «Единая страна-доступная среда». Имеет опыт работы на государственной службе и государственные награды. Замужем, воспитывает двоих детей.

Фото: Telegram-канал
534
#депутат #облсовет

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