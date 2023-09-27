Общество
26 минут назад
Место Дмитрия Аверова заняла Елена Косенко
Она заменит его в кресле депутата Липецкого областного Совета.
Председатель областного Совета Владимир Сериков в своем Telegram-канале представил нового депутата —Елену Косенко и пожелал ей удачи.
Она заняла освободившееся депутатское место, после ухода Дмитрия Аверова, который стал депутатом Государственной Думы. Елена Косенко получила партийный мандат от «Единой России».
Елена Косенко известный в Липецке общественный деятель — художественный руководитель народного инклюзивного театра танца «Параллели», возглавляет детский дом творчества «Городской» имени С. А. Шмакова. Является координатором партийного проекта «Единая страна-доступная среда». Имеет опыт работы на государственной службе и государственные награды. Замужем, воспитывает двоих детей.
Фото: Telegram-канал
Она заняла освободившееся депутатское место, после ухода Дмитрия Аверова, который стал депутатом Государственной Думы. Елена Косенко получила партийный мандат от «Единой России».
Елена Косенко известный в Липецке общественный деятель — художественный руководитель народного инклюзивного театра танца «Параллели», возглавляет детский дом творчества «Городской» имени С. А. Шмакова. Является координатором партийного проекта «Единая страна-доступная среда». Имеет опыт работы на государственной службе и государственные награды. Замужем, воспитывает двоих детей.
Фото: Telegram-канал