Место Дмитрия Аверова заняла Елена Косенко

Она заменит его в кресле депутата Липецкого областного Совета.

Председатель областного Совета Владимир Сериков в своем Telegram-канале представил нового депутата —Елену Косенко и пожелал ей удачи.



Она заняла освободившееся депутатское место, после ухода Дмитрия Аверова, который стал депутатом Государственной Думы. Елена Косенко получила партийный мандат от «Единой России».



Елена Косенко известный в Липецке общественный деятель — художественный руководитель народного инклюзивного театра танца «Параллели», возглавляет детский дом творчества «Городской» имени С. А. Шмакова. Является координатором партийного проекта «Единая страна-доступная среда». Имеет опыт работы на государственной службе и государственные награды. Замужем, воспитывает двоих детей.



Фото: Telegram-канал

