Происшествия

38 минут назад

Ребёнок погибшего машиниста будет ежемесячно получать от «РЖД» 100 тысяч рублей

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#несчастный случай #техника безопасности
2
Ребёнок погибшего машиниста будет ежемесячно получать от «РЖД» 100 тысяч рублей

Ельчанин работал машинистом железнодорожно-строительных машин и погиб в результате несчастного случая на производстве.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданский иск к ОАО «РЖД» о взыскании компенсации морального вреда за гибель машиниста в результате несчастного случая на производстве и ежемесячного пособия ребенку погибшего, предусмотренного коллективным договором.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин работал машинистом железнодорожно-строительных машин и погиб в результате несчастного случая на производстве.

Родные погибшего попросили взыскать в свою пользу предусмотренные коллективным договором ОАО «Российские железные дороги» на 2020-2022 годы единовременную компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей в равных долях, а также ежемесячное пособие в пользу несовершеннолетнего ребёнка с момента смерти отца. Также они попросили обязать «РЖД» выплачивать ребёнку ежемесячное пособие по 10 000 рублей до окончания обучения.

Решением суда взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей в пользу каждого из потерпевших. А в пользу несовершеннолетнего — ещё и ежемесячное пособие в размере 100 000 рублей. Также на ОАО «РЖД» была возложена обязанность выплачивать ребёнку ежемесячное пособие в размере 5000 рублей до окончания срока обучения.

При принятии решения суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела: такие, как нарушение требований охраны труда и личной безопасности, нахождение самого машиниста в состоянии опьянения.
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#несчастный случай #техника безопасности
2

Комментарии (2)

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.i.

12 минут назад
Забыли написать, вступило ли решение суда в законную силу. Если нет, то РЖД вполне может обжаловать в вышестоящих судах.
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Нонка

31 минуту назад
Работа в этой организации столь тяжела ,что только в пьяном виде можно вынести этот адов труд!
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

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