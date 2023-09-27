Ребёнок погибшего машиниста будет ежемесячно получать от «РЖД» 100 тысяч рублей

Ельчанин работал машинистом железнодорожно-строительных машин и погиб в результате несчастного случая на производстве.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданский иск к ОАО «РЖД» о взыскании компенсации морального вреда за гибель машиниста в результате несчастного случая на производстве и ежемесячного пособия ребенку погибшего, предусмотренного коллективным договором.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин работал машинистом железнодорожно-строительных машин и погиб в результате несчастного случая на производстве.



Родные погибшего попросили взыскать в свою пользу предусмотренные коллективным договором ОАО «Российские железные дороги» на 2020-2022 годы единовременную компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей в равных долях, а также ежемесячное пособие в пользу несовершеннолетнего ребёнка с момента смерти отца. Также они попросили обязать «РЖД» выплачивать ребёнку ежемесячное пособие по 10 000 рублей до окончания обучения.



Решением суда взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей в пользу каждого из потерпевших. А в пользу несовершеннолетнего — ещё и ежемесячное пособие в размере 100 000 рублей. Также на ОАО «РЖД» была возложена обязанность выплачивать ребёнку ежемесячное пособие в размере 5000 рублей до окончания срока обучения.



При принятии решения суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела: такие, как нарушение требований охраны труда и личной безопасности, нахождение самого машиниста в состоянии опьянения.