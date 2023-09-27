Происшествия
сегодня, 14:39
Долгоруковца обвиняют в выращивании 967 кустов конопли
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Необычный приусадебный участок обнаружили в деревне Ивановка.
В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого по двум уголовным статьям: в незаконном культивировании в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.
По версии следствия, в конце весны этого года у своего дома в деревне Ивановка мужчина обнаружил растения конопли и оставил их для дальнейшего созревания и последующего личного употребления. Мужчина незаконно культивировал коноплю возле дома до 25 июля, пока к нему на приусадебный участок не нагрянули полицейские.
На своём незаконном огороде мужчина тщательно ухаживал за коноплёй: проводил прополку от сорняков, подрезал ветви. Всего было обнаружено 967 кустов конопли: 580 кустов росли с тыльной стороны его дома и ещё 387 кустов — возле металлической хозяйственной постройки.
Этот же мужчина примерно в мае 2023 года сорвал часть растущих у дома растений конопли и перенес их в погреб и в металлическую надворную постройку, где незаконно хранил до момента обнаружения полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
В ходе производства осмотра места происшествия в общей сложности было изъято 488,8 грамма высушенных частей конопли и марихуаны.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины были квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ и части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция этих статей — до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, в конце весны этого года у своего дома в деревне Ивановка мужчина обнаружил растения конопли и оставил их для дальнейшего созревания и последующего личного употребления. Мужчина незаконно культивировал коноплю возле дома до 25 июля, пока к нему на приусадебный участок не нагрянули полицейские.
На своём незаконном огороде мужчина тщательно ухаживал за коноплёй: проводил прополку от сорняков, подрезал ветви. Всего было обнаружено 967 кустов конопли: 580 кустов росли с тыльной стороны его дома и ещё 387 кустов — возле металлической хозяйственной постройки.
Этот же мужчина примерно в мае 2023 года сорвал часть растущих у дома растений конопли и перенес их в погреб и в металлическую надворную постройку, где незаконно хранил до момента обнаружения полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
В ходе производства осмотра места происшествия в общей сложности было изъято 488,8 грамма высушенных частей конопли и марихуаны.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины были квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ и части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция этих статей — до 10 лет лишения свободы.
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Липецкие басни