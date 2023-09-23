46 минут назад
Тот самый Липецк: «Курортные романы «Липецких вод» или уездный город любви»
Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» посвящен любовным историям, разыгравшимся в Липецке с известными людьми.
как ловелас влюбил в себя будущую бабушку Пушкина, обобрал ее до нитки и объявил мертвой;
как встреча на липецком курорте помогла справиться великой актрисе с изменой мужа;
как сын близкой подруги Ленина попался на связи с юной липчанкой;
и как проводил время в Липецке влюбленный Василий Сталин.
да уж
ё
Липчанин
Думаю
Гостья
не-а чё
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