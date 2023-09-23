Общество

46 минут назад

Тот самый Липецк: «Курортные романы «Липецких вод» или уездный город любви»

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#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» посвящен любовным историям, разыгравшимся в Липецке с известными людьми.

Сегодня вы узнаете:

как ловелас влюбил в себя будущую бабушку Пушкина, обобрал ее до нитки и объявил мертвой;

как встреча на липецком курорте помогла справиться великой актрисе с изменой мужа;

как сын близкой подруги Ленина попался на связи с юной липчанкой;

и как проводил время в Липецке влюбленный Василий Сталин.
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#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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Комментарии (7)

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да уж

2 минуты назад
ё, Как то не по европейски....
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ё

8 минут назад
Современные сказки намного интереснее, аж дух захватывает.
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Липчанин

22 минуты назад
Если бы Федор был бы по настоящему влюблен в Иру , то он бы не уехал в другой город , а дождался когда Ире исполниться 18 лет И тогда родители Иры разрешили бы им встречаться ! И где там любовь была ? Одни только страсти там !
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Думаю

26 минут назад
С тех пор ничего не изменилось.А иначе нет продвижения по карьере у девок.
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Гостья

29 минут назад
Экий любвеобильный был дедушка Пушкина. Спасибо за истории.
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не-а чё

32 минуты назад
В Липецке,даже магаданские барышни любовь крутили..
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Можно добавить

36 минут назад
Центр захолустья.
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