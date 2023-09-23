Тот самый Липецк: «Курортные романы «Липецких вод» или уездный город любви»

Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» посвящен любовным историям, разыгравшимся в Липецке с известными людьми.

Сегодня вы узнаете:



как ловелас влюбил в себя будущую бабушку Пушкина, обобрал ее до нитки и объявил мертвой;



как встреча на липецком курорте помогла справиться великой актрисе с изменой мужа;



как сын близкой подруги Ленина попался на связи с юной липчанкой;



и как проводил время в Липецке влюбленный Василий Сталин.