В России

29 минут назад

Владельцев самокатов предложили обязать сдавать экзамены по ПДД

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#электросамокаты
В России предлагают обязать владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сдавать экзамен по ПДД, а также получать документы, которые это подтверждают. Об этом говорится в письме вице-спикера Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаила Делягина на имя главы кабмина Михаила Мишустина. С документом ознакомились «Известия».

Депутат сообщает, что сегодня СИМ завоевали популярность у широких слоев населения и стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Благодаря им снижается нагрузка на общественный транспорт, а также создаются рабочие места бизнесом, который обслуживает их работу. Однако использование СИМ остается неурегулированным с точки зрения обеспечения безопасности на дорогах. Зачастую это ведет к конфликтам, авариям, ранениям, гибели людей и росту напряженности в обществе.

«Причинами этого являются аварийное вождение, хулиганство, бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшим, которые, как правило, создают владельцы личных СИМ, так как курьеры и даже арендаторы понимают, что в случае аварии с их участием им не удастся сохранить анонимность и стараются вести себя аккуратно», — поясняет он в документе.

При этом депутат отмечает, что сегодня ГИБДД сложно контролировать движение СИМ и если владельцы нарушают ПДД, то, как правило, они не платят штрафы в отличие от других участников дорожного движения. Поэтому парламентарий считает необходимым изучение правил ПДД, сдачу экзамена по допуску к управлению СИМ и получение соответствующих документов.
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#электросамокаты

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