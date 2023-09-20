сегодня, 17:26
Южный ветер принесет в Липецкую область тепло до +27
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 21 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 4 градуса мороза.
Дед Вовка
Патриот