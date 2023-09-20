Южный ветер принесет в Липецкую область тепло до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.



День 21 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 4 градуса мороза.



