После столкновения с грузовиком «ВАЗ» оказался в кювете

Сразу два ДТП с участием легковушек и грузовиков произошли сегодня в Лебедянском районе.













Фото - vk.com/lebedyan_48

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оба происшествия обошлись без пострадавших.

В Лебедянском районе сегодня произошло два ДТП с участием грузовиков и легковушек. По данным группы «ВКонтакте» «Лебедянь и район», в селе Ольховец Лебедянского района столкнулись грузовик и «ВАЗ», в результате чего легковушка оказалась в кювете, а у фуры съехала туда кабина.А на выезде из Лебедяни напротив АЗС столкнулись фура и легковой автомобиль «Рено».