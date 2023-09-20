Происшествия
14 минут назад
После столкновения с грузовиком «ВАЗ» оказался в кювете
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Сразу два ДТП с участием легковушек и грузовиков произошли сегодня в Лебедянском районе.
В Лебедянском районе сегодня произошло два ДТП с участием грузовиков и легковушек. По данным группы «ВКонтакте» «Лебедянь и район», в селе Ольховец Лебедянского района столкнулись грузовик и «ВАЗ», в результате чего легковушка оказалась в кювете, а у фуры съехала туда кабина.
А на выезде из Лебедяни напротив АЗС столкнулись фура и легковой автомобиль «Рено».
А на выезде из Лебедяни напротив АЗС столкнулись фура и легковой автомобиль «Рено».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оба происшествия обошлись без пострадавших.
Фото - vk.com/lebedyan_48
Фото - vk.com/lebedyan_48
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