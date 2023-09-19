В России

31 минуту назад

Один ребенок погиб при обрушении бетонной плиты в Якутске

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#дети #обрушение

19 сентября в Якутске произошло ЧП. Один ребенок погиб и трое пострадали при обрушении бетонной плиты.

Бетонная плита обрушилась на четырех детей в Якутске рядом с многоквартирным домом, один ребенок погиб.

"В г. Якутск по ул. Автодорожная произошло происшествие, по предварительной информации обрушилась бетонная плита на детей. Один ребёнок погиб, трое переданы медикам", — говорится в заявлении пресс-службы главного управления МЧС России по Якутии.

На месте работает более 10 человек личного состава и 2 единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщает МЧС.

Как уточнили в региональном управлении МЧС России, дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился в стадии демонтажа. В больницу доставлены пятилетний мальчик и две семилетние девочки с различными травмами. Для оказания помощи родственникам работает психолог МЧС России, - передает ТАСС.

Прокуратура Якутска проводит проверку по факту обрушения бетонной плиты. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Якутии, по предварительным данным, погибла 11-летняя девочка, проводится осмотр места происшествия, опросы и другие мероприятия.

Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
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#дети #обрушение

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