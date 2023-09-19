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31 минуту назад
Один ребенок погиб при обрушении бетонной плиты в Якутске
19 сентября в Якутске произошло ЧП. Один ребенок погиб и трое пострадали при обрушении бетонной плиты.
Бетонная плита обрушилась на четырех детей в Якутске рядом с многоквартирным домом, один ребенок погиб.
"В г. Якутск по ул. Автодорожная произошло происшествие, по предварительной информации обрушилась бетонная плита на детей. Один ребёнок погиб, трое переданы медикам", — говорится в заявлении пресс-службы главного управления МЧС России по Якутии.
На месте работает более 10 человек личного состава и 2 единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщает МЧС.
Как уточнили в региональном управлении МЧС России, дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился в стадии демонтажа. В больницу доставлены пятилетний мальчик и две семилетние девочки с различными травмами. Для оказания помощи родственникам работает психолог МЧС России, - передает ТАСС.
Прокуратура Якутска проводит проверку по факту обрушения бетонной плиты. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Якутии, по предварительным данным, погибла 11-летняя девочка, проводится осмотр места происшествия, опросы и другие мероприятия.
Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
"В г. Якутск по ул. Автодорожная произошло происшествие, по предварительной информации обрушилась бетонная плита на детей. Один ребёнок погиб, трое переданы медикам", — говорится в заявлении пресс-службы главного управления МЧС России по Якутии.
На месте работает более 10 человек личного состава и 2 единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщает МЧС.
Как уточнили в региональном управлении МЧС России, дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился в стадии демонтажа. В больницу доставлены пятилетний мальчик и две семилетние девочки с различными травмами. Для оказания помощи родственникам работает психолог МЧС России, - передает ТАСС.
Прокуратура Якутска проводит проверку по факту обрушения бетонной плиты. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Якутии, по предварительным данным, погибла 11-летняя девочка, проводится осмотр места происшествия, опросы и другие мероприятия.
Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.