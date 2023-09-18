«Гол года» не спас дублёров «Металлурга» в матче с лидером

Но бразильский трюк и «выстрел» Кирилла Жуковского запомнятся надолго.

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Молодёжный состав липецкого «Металлурга» дал бой лидеру первенства СФФ «Центр» старооскольскому «Металлургу-Оскол», но тем не менее проиграл – 1:4.

Зато именно в этом матче был забит, пожалуй, самый красивый гол матчах липецких команд в 2023 году. Отправленный на усиление дублёров форвард основного состава «Металлурга» Кирилл Жуковский показал, за что в своё время главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц привлекал молодого воспитанника Академии к тренировкам с главной командой.

Видя, что защитники готовы прервать его рейд, Жуковский по-бразильски подбросил мяч в воздух, ушёл в сторону и с лету пробил по воротам. Мяч буквально вонзился в ворота рикошетом от перекладины (см. видео).

Шла только 23-я минута. Было бы слишком оптимистично надеяться, что молодые липчане станут первой командой, которая сумеет нанести поражение Старому Осколу в сезоне. Подопечные известного в прошлом нападающего воронежского «Факела», а ныне тренера Владимира Зинича приехали в Липецк, имея 14 побед при всего 2-х ничьих.

Тем более что на 40-й минуте «Металлург-М» остался в меньшинстве – с поля был удалён центральный защитник Владимир Мещяряков. Обе жёлтые карточки он получил по делу: в первом случае сбил соперника, чтобы предотвратить вход в нашу штрафную, во втором – инстинктивно сыграл рукой.

Ещё при равном счёте форвард гостей Владимир Лутай сравнял счёт, на перерыв команды ушли при почётном счёте для липчан – 1:1.

А во втором тайме сопротивляться взрослым игрокам, многие из которых прошли профессиональный футбол, молодёжи было уже невмоготу. Лутай оформил хет-трик, а точку в конце матча поставил 36-летний Владимир Шаталов.



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Все голы матча и удаление Мещерякова



Для сравнения «молодёжка» курского «Авангарда» в нынешнем сезоне проиграла старооскольцам – 10:0.

Матч не изменил турнирного положения: команда из белгородской области продолжила лидировать, «Металлург-М» остался на предпоследнем 12-м месте.

24 сентября подопечные Сергея Журбенко пройдут ещё один экзамен – в гостях у идущего 2-м лискинского «Локомотива», а следом 27 сентября дома примут «Орёл», идущий 3-м. Вот это календарь, впору писать новую главу в книгу «Как закалялась сталь».