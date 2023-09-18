36-летняя женщина обматерила троих соседских детей: девочка сняла всё на телефон

Соседка ошибочно заподозрила, что соседские дети залезли к ней в дом.

В Добринском районе в отношении 36-летней женщины возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.61 УК РФ за оскорбление троих детей. Мать потерпевших обратилась за помощью в прокуратуру.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по материалам проверки, 5 августа этого года 13-летняя девочка и её младшие братья: 10-летний и 7-летний мальчики были одни дома, и около 14:00 к ним пришла соседка, дом которой находится на параллельной улице и пройти к нему можно через приусадебный участок многодетной семьи.



Соседка была не одна, а со своим сыном. Она постучала в дверь и спросила у детей, где их мама. На что девочка ответила, что мама уехала в Липецк за стройматериалами. На крыльцо из любопытства также вышли младшие братья девочки. Тогда соседка накричала на детей и оскорбила их, произнеся нецензурные слова и выражения, и сопровождая свои слова угрожающими жестами.



Девочка в ходе проверки рассказала, что соседка говорила детям, что с ними никто не справляется и «пока я вас не разорву, я не успокоюсь. Я вот этими руками порву за этот дом, вы поняли меня, уроды?» Затем она сказала: «Но за то, что вы, уроды, разнесли мне весь дом, я вас сожру, (нецензурное слово)! Понял, отморозок? Ты не ребенок, ты — конченный отморозок!» Все эти слова она говорила вначале всем троим детям, а потом конкретно одному из мальчиков.



Мальчик попытался объяснить женщине, что он c братом не лазил в ее дом, на что она сказала ему: «Закрой рот, будешь говорить, когда я скажу!» и достала телефон, начала включать диктофон, чтобы записать, что будет говорить ребёнок. Затем женщина спросила: «Кто вас просил туда лезть, (нецензурное ругательство)? Это ваш дом?» «Но поверь, вам, уроды, это с рук не сойдет! Я клянусь вы, (ругательство), кто вас просил?».



Затем мальчик начал ей рассказывать, что это совсем другой ребёнок собирался залезть к ней в дом, но они с братом от предложения отказались. После этого женщина продолжила нецензурно выражаться и даже сообщила одному мальчику в неприличной форме: «Твоя жизнь закончилась! Это я тебе клянусь! Не вы будете отвечать, а ваша (оскорбление) мамашка!» После всего сказанного соседка развернулась и ушла.



Старшая девочка весь конфликт снимала на видеокамеру своего мобильного телефона и после ухода соседки сразу позвонила матери, а также скинула ей в мессенджере видеозапись. Просмотрев видео, многодетная мать решила написать заявление в прокуратуру, чтобы привлечь соседку к ответственности за оскорбление детей, а также угрозы физической расправы над ними.



Сама соседка позже пояснила, что высказывалась на эмоциях, в состоянии аффекта, так как решила, что эти дети проникли к ней в дом.



Высказывания женщины уже прошли лингвистическое исследование, и эксперт пришёл к выводу, что слова соседки в отношении детей являются оскорблениями. Теперь эмоциональной женщине грозит штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Кроме того, Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность потерпевшей стороны требовать компенсации морального вреда.



