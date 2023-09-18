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ФАС обязала операторов сотовой связи отменить плату за раздачу интернета

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#сотовая связь #мобильные операторы #интернет

Операторам связи МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 необходимо отменить плату за раздачу интернета со смартфонов.

МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, - сообщает ФАС.

Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов, - говорится в сообщении антимонопольной службы.

В августе 2023 года ФАС России направила операторам "большой четвёрки" запросы с целью установить все обстоятельства и детали. При этом достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили.

Ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства (п.3 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции). ФАС России выдала компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предупреждения о прекращении подобных действий.

Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов.

В случае неисполнения предупреждений ведомство вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.
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#сотовая связь #мобильные операторы #интернет

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