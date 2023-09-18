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17 минут назад
Кардиолог рекомендовал употреблять жирную рыбу для разжижения крови
Для того, чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, необходимо следить за уровнем холестерина в крови.
Доктор медицинских наук, кардиолог Элизабет Клодас перечислила продукты, которые в первую очередь необходимы для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы человека. На первом месте - полезные жиры, - заявила эксперт.
"Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают разжижать кровь, предотвращая образование тромбов", - рассказала она, добавив, что, например, жирная рыба способствует снижению давления и помогает повысить уровень "хорошего" холестерина, одновременно снижая уровень триглицеридов.
Чтобы насытить организм важными для сердца антиоксидантами врач предложила включить в меню апельсины, помидоры, ягоды. Из десертов и напитков - горький шоколад и зеленый чай, - пишет "Российская газета".
Помимо этого, важнейший аспект здорового и полноценного питания - клетчатка (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты).
Кардиолог отметила, что для поддержания сердечно-сосудистой системы важно работать над управлением стрессами и не забывать про физическую активность.
"Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным действием, помогают разжижать кровь, предотвращая образование тромбов", - рассказала она, добавив, что, например, жирная рыба способствует снижению давления и помогает повысить уровень "хорошего" холестерина, одновременно снижая уровень триглицеридов.
Чтобы насытить организм важными для сердца антиоксидантами врач предложила включить в меню апельсины, помидоры, ягоды. Из десертов и напитков - горький шоколад и зеленый чай, - пишет "Российская газета".
Помимо этого, важнейший аспект здорового и полноценного питания - клетчатка (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты).
Кардиолог отметила, что для поддержания сердечно-сосудистой системы важно работать над управлением стрессами и не забывать про физическую активность.