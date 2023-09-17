Культура

сегодня, 15:43

Панк-концерт под окнами полиции

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#Панк #библиотека им. С.Есенина
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Панк-концерт под окнами полиции

В Липецке оригинально вспомнили творчество легендарной музыкальной группы.

Необычное мероприятие провела Центральная городская библиотека имени С. Есенина – двор-фест «Будь, как дома, путник» по мотивам творчества панк-группы «Король и шут».

Хорошая погода позволила организовать концерт под открытым небом. Пикантность ситуации придавал тот факт, что панки, на которых всегда с прищуром смотрели правоохранительные органы, выступали по сути под окнами стоящего напротив отделения полиции №8, что на Циолковского, 25.

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Как рассказал GOROD48 сотрудник библиотеки им. С. Есенина Алексей Рысин, концерт не был посвящён какой-то дать, это просто дань уважения группе «Король и шут» и попытка отлично провести время.

Оказалось, что поклонников у группы в Липецке много, как среди зрителей, так и среди музыкальных групп. На сцену поднимались исполнители из Липецка и Ельца – группы «Потолок», «Ника», «Солнечный свет», кавер-бэнд «Без баяна» и другие.

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Концерт длился дольше двух часов и это как раз тот случай, когда зрители разных возрастов - от школьников до пенсионеров не хотели отпускать музыкантов и просили исполнить композиции на бис.

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Группа «Король и шут» возникла ещё в конце 1980-х в Ленинграде. Отличалась исполнением панк-рока в стиле хоррора – большинство песен представляют их себя новеллы со страшными историями а`ля творчество средневековых трубадуров. На первых порах гастролировали по стране чуть ли не за еду.

На первом концерте в Липецке в конце 1990-х побывал журналист GOROD48.

- А зачем нам деньги? – утверждал тогда лидер группы Михаил Горшенёв («Горшок»). - Мы – панки, нас не интересует материальная выгода. Катаемся ради творчества и общения, знакомимся с новыми людьми – вот с вами сегодня познакомились. Это и есть самое ценное.

Через пару лет автор этих строк хотел заглянуть на концерт «Короля и шута» в Москве, но за билет уже не просто требовалось заплатить, а достать деньги, равные концерту хорошей европейской рок-группы – «Король и шут» раскрутился. В 2013 году на 40 году жизни умер Горшенёв, что привело к распаду группы. Сейчас один из солистов Андрей Князев («Князь») вместе с музыкантами прежнего состава продолжает гастрольную деятельность.

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Ведущий Алексей Рысин скромно согласился побыть царём

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Импровизированная выставка панк-автомобилей

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Одной из вокалисток едва исполнилось 10...

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Среди зрителей встречались большие оригиналы

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#Панк #библиотека им. С.Есенина
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Комментарии (9)

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липчанин

4 минуты назад
Раньше" Есененка " располагалась в квартире на 24 мкрн и мы с приятелем ходили туда чтобы подготовить материал к занятию по поручению учителя Нас тогда встретил пожилой мужчина и при входе в шутку спросил у нас пароль , но мне было не до его шуток и я с порога спросил у него где у вас туалет !
ответить

Правда

18 минут назад
Вот они где вояки.
ответить

знаю-проходили

21 минуту назад
бен, да все мы красивые до того момента когда начнем мы спорить и лить из уст своих помои
ответить

Гость

33 минуты назад
АГ скромно так стоит, нет чтобы тоже спеть))
ответить

бен

37 минут назад
Какие же липецкие девчата красивые!
ответить

Animal Planet

44 минуты назад
Шансон греет душу !,Бутырка это Буээээ.
ответить

RUKA

52 минуты назад
Чегой то я не знаю, кто такой Ждамиров? Я его лично знаю. Подробностями заваливать вас не буду, но среди них есть и довольно весёлые. И творчество "Бутырки" мне известно.
ответить

Старый житель Липцка

55 минут назад
Шансон греет душу !, Нынешняя молодёжь даже не знает кто такой Элвис Пресли.
ответить

Шансон греет душу !

сегодня, 16:02
По ходу автор этой статьи испытывает сильную симпатию к этой рок-группе ! Жаль , что нынешняя молодежь не знает кто такой Владимир Ждамиров из группы ""Бутырка " , не знают самого легендарного и любимого поэта -песенника Михаила Танича и его стихи на песни ! Очень жаль !
ответить
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