Панк-концерт под окнами полиции

В Липецке оригинально вспомнили творчество легендарной музыкальной группы.

Необычное мероприятие провела Центральная городская библиотека имени С. Есенина – двор-фест «Будь, как дома, путник» по мотивам творчества панк-группы «Король и шут».

Хорошая погода позволила организовать концерт под открытым небом. Пикантность ситуации придавал тот факт, что панки, на которых всегда с прищуром смотрели правоохранительные органы, выступали по сути под окнами стоящего напротив отделения полиции №8, что на Циолковского, 25.







Как рассказал GOROD48 сотрудник библиотеки им. С. Есенина Алексей Рысин, концерт не был посвящён какой-то дать, это просто дань уважения группе «Король и шут» и попытка отлично провести время.

Оказалось, что поклонников у группы в Липецке много, как среди зрителей, так и среди музыкальных групп. На сцену поднимались исполнители из Липецка и Ельца – группы «Потолок», «Ника», «Солнечный свет», кавер-бэнд «Без баяна» и другие.







Концерт длился дольше двух часов и это как раз тот случай, когда зрители разных возрастов - от школьников до пенсионеров не хотели отпускать музыкантов и просили исполнить композиции на бис.







Группа «Король и шут» возникла ещё в конце 1980-х в Ленинграде. Отличалась исполнением панк-рока в стиле хоррора – большинство песен представляют их себя новеллы со страшными историями а`ля творчество средневековых трубадуров. На первых порах гастролировали по стране чуть ли не за еду.

На первом концерте в Липецке в конце 1990-х побывал журналист GOROD48.

- А зачем нам деньги? – утверждал тогда лидер группы Михаил Горшенёв («Горшок»). - Мы – панки, нас не интересует материальная выгода. Катаемся ради творчества и общения, знакомимся с новыми людьми – вот с вами сегодня познакомились. Это и есть самое ценное.

Через пару лет автор этих строк хотел заглянуть на концерт «Короля и шута» в Москве, но за билет уже не просто требовалось заплатить, а достать деньги, равные концерту хорошей европейской рок-группы – «Король и шут» раскрутился. В 2013 году на 40 году жизни умер Горшенёв, что привело к распаду группы. Сейчас один из солистов Андрей Князев («Князь») вместе с музыкантами прежнего состава продолжает гастрольную деятельность.



Ведущий Алексей Рысин скромно согласился побыть царём

Импровизированная выставка панк-автомобилей





Одной из вокалисток едва исполнилось 10...











Среди зрителей встречались большие оригиналы



































































