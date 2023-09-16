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В ТЦ Реутова девочка лишилась пальцев на эскалаторе

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В подмосковном Реутове эскалатор в местном торговом центре оторвал пальцы четырехлетней девочке. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации издания, накануне, 14 сентября, девочка отправилась с родители за игрушками. Когда они спускались на эскалаторе, ребенок оступился, и его рука застряла между ступенями, пока механизм продолжал движение. Россияне смогли самостоятельно достать руку дочери и вызвали скорую помощь.

Девочку госпитализировали. У ребенка оказались сильно повреждены три пальца левой руки, которые пришлось окончательно ампутировать. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как стабильное. Полиция проводит проверку.
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