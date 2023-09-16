Происшествия

14 минут назад

Массовая авария произошла у сокольского моста

143
#ДТП
Массовая авария произошла у сокольского моста

В ДТП поучаствовали пять машин

Сегодня днем на улице Студеновской, у сокольского моста произошла массовая авария.

Как сообщают очевидцы. Микроавтобус «Ивеко» ехавший с моста врезался в выехавшую с парковки от магазина «Теплый дом «Ладу Ларгус». «Ладу» от удара выбросило на встречную полосу, где она ударила «Рено Логан», поехала дальше, выскочила с дороги и врезалась в стоящий на парковке «ВАЗ-2115».

В свою очередь, «Рено» сталкивается с «Рено Дастер».

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В аварии люди не пострадали.

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#ДТП

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