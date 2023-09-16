Происшествия
14 минут назад
Массовая авария произошла у сокольского моста
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В ДТП поучаствовали пять машин
Сегодня днем на улице Студеновской, у сокольского моста произошла массовая авария.
Как сообщают очевидцы. Микроавтобус «Ивеко» ехавший с моста врезался в выехавшую с парковки от магазина «Теплый дом «Ладу Ларгус». «Ладу» от удара выбросило на встречную полосу, где она ударила «Рено Логан», поехала дальше, выскочила с дороги и врезалась в стоящий на парковке «ВАЗ-2115».
В свою очередь, «Рено» сталкивается с «Рено Дастер».
В аварии люди не пострадали.
Как сообщают очевидцы. Микроавтобус «Ивеко» ехавший с моста врезался в выехавшую с парковки от магазина «Теплый дом «Ладу Ларгус». «Ладу» от удара выбросило на встречную полосу, где она ударила «Рено Логан», поехала дальше, выскочила с дороги и врезалась в стоящий на парковке «ВАЗ-2115».
В свою очередь, «Рено» сталкивается с «Рено Дастер».
В аварии люди не пострадали.
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