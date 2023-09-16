«Кросс нации» по-новому: старт в Усмани, дистанций больше, победитель - каждый

Популярное массовое спортивное мероприятие в этом году решили провести не в Липецке.

В 10:00 началась церемония открытия областного этапа Всероссийского Дня бега «Кросс нации». Первый выстрел из пистолета прозвучит в 10:20, когда на старт выйдут самые маленькие – мальчишки и девчонки до 5 лет (2018 г.р. и моложе), которые пробегут 100 метров.

Впервые забеги проходят не в Липецке, а в районном центре. «Кросс нации»-2023 принимает Усмань, участники будут бегать по центральной городской улице Ленина.

Это не единственное изменение в программе Дня бега в Липецкой области. Усманцы решили порадовать гостей разнообразием дистанций. Спортсменам предложат на выбор пять основных забегов – на 1, 4, 6, 8 и 12 километров.

И ещё. В этом году победителей «Кросса нации» определять не будут. На финише каждый участник получит памятный сувенир, а это значит, что чемпионами сегодня станут все.

По оценке организаторов мероприятия, в различных забегах на старт выйдут около 2 тысяч человек, приехавших в Усмань со всей области.

Свои местные забеги сегодня пройдут и в районах, в частности, в Ельце, Хлевном, Тербунах.