Спорт

19 минут назад

«Кросс нации» по-новому: старт в Усмани, дистанций больше, победитель - каждый

2 31
#"Кросс нации"
«Кросс нации» по-новому: старт в Усмани, дистанций больше, победитель - каждый

Популярное массовое спортивное мероприятие в этом году решили провести не в Липецке.

В 10:00 началась церемония открытия областного этапа Всероссийского Дня бега «Кросс нации». Первый выстрел из пистолета прозвучит в 10:20, когда на старт выйдут самые маленькие – мальчишки и девчонки до 5 лет (2018 г.р. и моложе), которые пробегут 100 метров.

Впервые забеги проходят не в Липецке, а в районном центре. «Кросс нации»-2023 принимает Усмань, участники будут бегать по центральной городской улице Ленина.

Это не единственное изменение в программе Дня бега в Липецкой области. Усманцы решили порадовать гостей разнообразием дистанций. Спортсменам предложат на выбор пять основных забегов – на 1, 4, 6, 8 и 12 километров.

И ещё. В этом году победителей «Кросса нации» определять не будут. На финише каждый участник получит памятный сувенир, а это значит, что чемпионами сегодня станут все.

По оценке организаторов мероприятия, в различных забегах на старт выйдут около 2 тысяч человек, приехавших в Усмань со всей области.

Свои местные забеги сегодня пройдут и в районах, в частности, в Ельце, Хлевном, Тербунах.

2 31
#"Кросс нации"

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Видите, как удобно

11 минут назад
Триатлон заказывали))) ?
ответить

Эффективные менеджеры

13 минут назад
Услышали хоть один раз
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Липецкие регбисты в чемпионате ЦФО побеждали только «всухую»
#Регби
1
Липецкие регбисты в чемпионате ЦФО побеждали только «всухую»

вчера, 11:23

Спорт
Лучший бомбардир «Металлурга» пока обводит фишки
#Футбол #Илья Глебов #"Металлург"
6
Лучший бомбардир «Металлурга» пока обводит фишки

12.09.2023 17:51

Спорт
Метаморфозы липецкого волейбола: мама и дочь сыграли в одной команде
#Волейбол #Анна Сотникова #Елизавета Сотникова
2
Метаморфозы липецкого волейбола: мама и дочь сыграли в одной команде

12.09.2023 17:24

Спорт
Тренер из Ельца выиграл чемпионат мира по самбо
#Самбо #Геннадий Невокшонов
8
Тренер из Ельца выиграл чемпионат мира по самбо

11.09.2023 17:00

Спорт
Как далеки мы теперь от Суперлиги…
#Волейбол #ВК "Липецк" #Кубок России
4
Как далеки мы теперь от Суперлиги…

09.09.2023 22:18

Спорт
Трепещи, Суперлига! Вторую победу над «Синарой» липчане добыли уже в основное время
#Мини-футбол
3
Трепещи, Суперлига! Вторую победу над «Синарой» липчане добыли уже в основное время

09.09.2023 21:45

Спорт