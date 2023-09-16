Происшествия

47 минут назад

Житель Московской области украл на заправке дорогой телефон жительницы Карачаево-Черкесии

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#кража

20-летняя девушка забыла свой телефон на прилавке заправочной станции на трассе М-4

В отделение полиции по Хлевенскому района обратилась 20-летняя жительница Карачаево-Черкессии с заявлением о краже телефона, стоимостью 100 тысяч рублей. Девушка остановилась на заправочной станции на трассе М-4, и после того как расплатилась, оставила свой телефон на прилавке. Пропажу она заметила, когда уехала. Ей пришлось вернуться на заправку, но телефона уже не было.

Полицейские, просмотрев камеры наблюдения увидели, что телефон забрал мужчина.

- Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался 54-летний водитель из Московской области. Злоумышленник на той же заправке покупал продукты и, увидев лежащий на прилавке телефон, забрал его себе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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#кража

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