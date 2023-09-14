сегодня, 17:00
В Липецкой области снова сухо и снова до +22
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается, ночью и утром местами туман. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что около нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +19 до +21 градуса.
День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.
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