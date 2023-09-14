Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области снова сухо и снова до +22

2 151
#потепление
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В Липецкой области снова сухо и снова до +22

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, осадков не ожидается, ночью и утром местами туман. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что около нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Ночью на улице от +3 до +8 градусов, днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью  — от +4 до +6 градусов, днем — от +19 до +21 градуса.

День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза. 

2 151
#потепление
1

Комментарии (2)

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Житель

9 минут назад
Срочно нужен дождь на грибы
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111

57 минут назад
Сентябрь принимает затяжной характер солнечной и сухой погоды. Как бонус за провал 2022 года, когда бабьего лето вообще не было. Возможно приблизимся к рекорду 2016-ого по продолжительности и не факт что и октябрь не порадует солнцем.
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