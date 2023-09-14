Общество

19 минут назад

На детской площадке в центре Липецка заметили эксгибициониста

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#хулиганство #эксгибиционист
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Полиция проведёт проверку.

13 сентября на детской площадке на улице Интернациональной заметили эксгибициониста. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

«Меня с ребенком напугало вот такое существо. На просьбы прекратить не реагировал. Будьте бдительны!», — сообщила автор фото и видео с эксгибиционистом. На фотографиях и видеоролике хорошо видны не только половые органы, но и лицо мужчины.

— По данному факту отдел полиции №8 проведёт проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В подобных случаях липчанам советуют сразу звонить в полицию, а не оставлять сообщения в группах в соцсетях.

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Добавим, что сейчас в Госдуму внесён закон о наказании для эксгибиционистов. С инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Как сообщает RT, он подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.

Фото, видео -  vk.com/li_peck
2 370
#хулиганство #эксгибиционист
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Комментарии (2)

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Паноптикум

8 минут назад
Да ладно за углом на улице. Передо мной 25 лет назад в троллейбусе дед один вывернул средь бела дня, на всю толпу.
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Клара

15 минут назад
гадость какая
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