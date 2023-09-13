Забытый на лавочке на улице Стаханова принтер за 15 минут разбили хулиганы

Заявление в полицию хозяин принтера писать не стал.

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11 сентября около 01:00 липчанин Максим П. забыл на лавочке у дома №35 по улице Стаханова принтер. О забытой вещи мужчина вспомнил уже в пути в такси, попросил водителя развернуться, но когда спустя минут 15 вернулся к лавочке — принтер оказался разбитым вдребезги, а вся лавочка была в чёрной краске.



— Принтер я хотел на время одолжить другу, который сейчас учится, и ему часто требуется это устройство, — рассказал GOROD48 Максим. — Я вызвал такси и во время ожидания решил покурить. А когда приехала машина — совсем забыл об оставленном на лавочке принтере. О забытой вещи я вспомнил в дороге, практически сразу вернулся, но было уже поздно. Согласитесь, обидно?! То, что осталось от принтера, я решил снять на видео.



Нанесённый ущерб липчанин оценивает примерно в 1500 рублей. Но при этом заявление в полицию мужчина писать не стал.