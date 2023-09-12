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Европу предупреждают о нашествии красных огненных муравьев

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#Европа #муравьи

Города Европы могут захватить суперколонии красных огненных муравьев, которые способны уничтожать посевы, а также электрооборудование, в том числе повреждать автомобили. 

Европейским городам угрожает нашествие красных огненных муравьев, - говорится в статье обозревателя Guardian Патрика Баркхэма. 

По его словам, красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры.

Он заявил, что эти муравьи уже прижились в Италии и могут быстро "захватить" всю Европу из-за глобального потепления. Он предупредил, что их распространение сопровождается серьезным сокращением численности и разнообразия местной флоры и фауны, - пишут "Известия".

"Муравей, считающийся одним из самых разрушительных инвазивных видов, может быстро образовывать "суперколонии" с несколькими королевами. Колонии охотятся на беспозвоночных, более крупных позвоночных, уничтожают растения и вытесняют местных муравьев, насекомых и травоядных животных", — рассказал Баркхэм. 

Как отметил обозреватель, нынешние климатические условия в таких крупных европейских городах, как Лондон, Париж, Рим и Барселона пригодны для красного огненного муравья. 

В статье говорится, что Австралия потратила на искоренение этого вида более 200 миллионов фунтов стерлингов, но не смогла полностью уничтожить насекомое. 
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#Европа #муравьи

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