сегодня, 10:29
Европу предупреждают о нашествии красных огненных муравьев
Города Европы могут захватить суперколонии красных огненных муравьев, которые способны уничтожать посевы, а также электрооборудование, в том числе повреждать автомобили.
По его словам, красный огненный муравей Solenopsis invicta обладает мощным жалом, повреждает посевы и может поражать электрооборудование, включая автомобили и компьютеры.
Он заявил, что эти муравьи уже прижились в Италии и могут быстро "захватить" всю Европу из-за глобального потепления. Он предупредил, что их распространение сопровождается серьезным сокращением численности и разнообразия местной флоры и фауны, - пишут "Известия".
"Муравей, считающийся одним из самых разрушительных инвазивных видов, может быстро образовывать "суперколонии" с несколькими королевами. Колонии охотятся на беспозвоночных, более крупных позвоночных, уничтожают растения и вытесняют местных муравьев, насекомых и травоядных животных", — рассказал Баркхэм.
Как отметил обозреватель, нынешние климатические условия в таких крупных европейских городах, как Лондон, Париж, Рим и Барселона пригодны для красного огненного муравья.
В статье говорится, что Австралия потратила на искоренение этого вида более 200 миллионов фунтов стерлингов, но не смогла полностью уничтожить насекомое.