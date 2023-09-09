Избирательная комиссия проверяет информацию о вбросе бюллетеней в селе Сенцово

Два сотрудника избирательного участка отстранены от работы.

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В избирательной комиссии комиссии отметили, что за участком в Сенцово, как и за прочими, установлено круглосуточное видеонаблюдение, камеры направлены как раз на ящики для голосования.





На выборах в Липецкой области разгорается первый крупный скандал. Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Анатолий Емельянов заявил в областной избирком, что собственными глазами видел, как на избирательном участки в селе Сенцово Липецкого района некая женщина отправила в урну для голосования не один бюллетень, а стопку.Видео свидетельствует, что кандидат Емельянов появился на участке в 08:44, за минуту до этого в кабинку зашла женщина, к голосованию которой возникли вопросы. Она действительно задержалась в кабинке дольше обычного.— Видеоматериалы из Сенцово будут тщательно исследованы. Ящик, в который якобы провели вброс, опечатан и изъят для проверки. Для голосования предоставлен новый ящик. Рядом с ним дежурит представитель полиции, — приводит облизбирком слова руководителя регионального Центра общественного наблюдения за выборами Вадим Егорова.Чуть позже в Telegram-канале областной избирательной комиссии появилась информация, что попытка вброса бюллетеней на участке №15-32 в Сенцово могла быть не первой.Камеры зафиксировали ещё одно странное действие, которое произошло 8 сентября перед окончанием голосования ().— В Telegram-каналах опубликована запись видеокамеры, направленной на стационарные ящики. Прикрыв их сейф-пакетом, члены участковой избирательной комиссии, вероятно, совершили вброс бюллетеней. После закрытия участка бюллетени из стационарных ящиков были перемещены в сейф-пакеты, — бьют тревогу организаторы выборов.— В настоящий момент избирательная комиссия Липецкой области проводит проверку произошедшего. Бюллетени из этих сейф-пакетов не будут учитываться при подсчете голосов. Двое членов комиссии отстранены от работы, — добавили в облизбиркоме.