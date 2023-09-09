Общество

сегодня, 13:28

Избирательная комиссия проверяет информацию о вбросе бюллетеней в селе Сенцово

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#Выборы #вброс #нарушения
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Два сотрудника избирательного участка отстранены от работы.

На выборах в Липецкой области разгорается первый крупный скандал. Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Анатолий Емельянов заявил в областной избирком, что собственными глазами видел, как на избирательном участки в селе Сенцово Липецкого района некая женщина отправила в урну для голосования не один бюллетень, а стопку.

В избирательной комиссии комиссии отметили, что за участком в Сенцово, как и за прочими, установлено круглосуточное видеонаблюдение, камеры направлены как раз на ящики для голосования.

Видео свидетельствует, что кандидат Емельянов появился на участке в 08:44, за минуту до этого в кабинку зашла женщина, к голосованию которой возникли вопросы. Она действительно задержалась в кабинке дольше обычного.

— Видеоматериалы из Сенцово будут тщательно исследованы. Ящик, в который якобы провели вброс, опечатан и изъят для проверки. Для голосования предоставлен новый ящик. Рядом с ним дежурит представитель полиции, — приводит облизбирком слова руководителя регионального Центра общественного наблюдения за выборами Вадим Егорова.

Чуть позже в Telegram-канале областной избирательной комиссии появилась информация, что попытка вброса бюллетеней на участке №15-32 в Сенцово могла быть не первой.
Камеры зафиксировали ещё одно странное действие, которое произошло 8 сентября перед окончанием голосования (см. видео).

— В Telegram-каналах  опубликована запись видеокамеры, направленной на стационарные ящики. Прикрыв их сейф-пакетом, члены участковой избирательной комиссии, вероятно, совершили вброс бюллетеней. После закрытия участка  бюллетени из стационарных ящиков были перемещены в сейф-пакеты, — бьют тревогу организаторы выборов.

— В настоящий момент избирательная комиссия Липецкой области проводит проверку произошедшего. Бюллетени из этих сейф-пакетов не будут учитываться при подсчете голосов. Двое членов комиссии отстранены от работы, — добавили в облизбиркоме.
25 2172
#Выборы #вброс #нарушения
5

Комментарии (25)

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И вам здравствуйте

10 минут назад
Коммунист.
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Коммунист

23 минуты назад
Такая она, демократия..
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чур меня

43 минуты назад
Никогда такого не было и вот ,опять!
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Липецкий абориген

58 минут назад
Молодой тупняк, а Липецкий район - это где? На Алтае?
ответить

Молодой тупняк

сегодня, 16:41
Однако, Сенцово это Липецкий район!
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Александр

сегодня, 16:40
Невозможно найти пункты голосования
ответить

Надо бы

сегодня, 16:14
проигравшим потом сбор денег организовать. Мошенникам вон сколько перечисляют. А этих хоть в лицо видели, старались они, в меру сил.
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Однако

сегодня, 16:04
А Сенцово, где то за Уралом?..
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александр

сегодня, 15:48
деньги,деньги,а без денег жить нельзя
ответить

Аристарх Людвигович

сегодня, 15:46
Гостья, тогда на ставках вам точно лучше не играть))))))
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