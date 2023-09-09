Рецидивист, которого в эфире Первого канала обвинили в насилии над ребёнком, заключён под стражу

Спустя 9 лет о леденящей душу истории стало известно из федерального телеэфира.

В Липецкой области заключён под стражу подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности малолетней девочки в 2014 году, сообщили в СУ СК по Липецкой области.

Речь идёт о мужчине, о котором в эфире Первого канала на всю страну рассказали гости телепередачи «Мужское и женское». Девушка из Ельца, которой сейчас уже исполнилось 15 лет, рассказала, что к ней приставал ранее судимый сосед. Из-за домогательств мужчины потерпевшая боялась появляться по месту жительства и обитала у случайных знакомых в Подмосковье.

Как сообщили следователи, теперь 42- летнему фигуранту вменяется совершение насильственных действий сексуального характера и покушение на изнасилование не достигшей 14-летнего возраста ( п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

По данным следствия, в мае 2014 подозреваемый под предлогом показать голубей отвел 6-летнюю девочку в помещение рядом с голубятней, где совершил действия сексуального характера. По дороге домой попытался изнасиловать девочку на территории детсада. О противоправных действиях потерпевшая заявила в эфире федерального канала спустя 9 лет.

Установлено, что подозреваемый ранее судим за грабеж, угон и неуплату алиментов.



Фото - Следственный комитет

