Происшествия

сегодня, 10:31

Рецидивист, которого в эфире Первого канала обвинили в насилии над ребёнком, заключён под стражу

7 2034
#Насилие #дети
Рецидивист, которого в эфире Первого канала обвинили в насилии над ребёнком, заключён под стражу

Спустя 9 лет о леденящей душу истории стало известно из федерального телеэфира.

В Липецкой области заключён под стражу подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности малолетней девочки в 2014 году, сообщили в СУ СК по Липецкой области.

Речь идёт о мужчине, о котором в эфире Первого канала на всю страну рассказали гости телепередачи «Мужское и женское». Девушка из Ельца, которой сейчас уже исполнилось 15 лет, рассказала, что к ней приставал ранее судимый сосед. Из-за домогательств мужчины потерпевшая боялась появляться по месту жительства и обитала у случайных знакомых в Подмосковье.

Как сообщили следователи, теперь 42- летнему фигуранту вменяется совершение насильственных действий сексуального характера и покушение на изнасилование не достигшей 14-летнего возраста ( п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

По данным следствия, в мае 2014 подозреваемый под предлогом показать голубей отвел 6-летнюю девочку в помещение рядом с голубятней, где совершил действия сексуального характера. По дороге домой попытался изнасиловать девочку на территории детсада. О противоправных действиях потерпевшая заявила в эфире федерального канала спустя 9 лет.

Установлено, что подозреваемый ранее судим за грабеж, угон и неуплату алиментов.

Фото - Следственный комитет

7 2034
#Насилие #дети

Комментарии (7)

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кит

сегодня, 15:16
Спустя 9 лет.! А какие есть доказательства? Может это наговор ! Так можно любого оговорить
ответить

Однако

сегодня, 13:47
Я шесть раз отбывал, но рецедивистом не являюсь. Что за законы?..
ответить

После

сегодня, 13:11
второй ходки рецидивистов вообще не выпускать на волю . Их жизненный путь уже ясен !
ответить

ссср

сегодня, 12:58
Не то что мамашу проверить история какая то мутная и то что мужик судимый это доказательство его вины
ответить

Интересно

сегодня, 12:13
Кто нашёл эту девочку и привёл на телепередачу ? В 15 лет жила у случайных знакомых в подмосковье девочка из Ельца . Та ещё девочка .
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Шапокляк

сегодня, 11:24
Там и мамашу надо плотно проверить
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Алькаш

сегодня, 10:48
Наши органы начеку!Не дремлют.Всех найдут и накажут.
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